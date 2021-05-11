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https://uz.sputniknews.ru/20210511/samarkandskogo-tiktokera-zaderjali-za-izdevatelstvo-nad-pamyatnikom-alisheru-navoi--video-18672876.html
Самаркандского тиктокера задержали за издевательство над памятником Алишеру Навои — видео
Самаркандского тиктокера задержали за издевательство над памятником Алишеру Навои — видео
В отношении 24-летнего Иномжона Пардаева оформлены соответствующие документы. Молодой человек записал в отделении УКД ОВД Каттакурганского района... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T14:20+0500
2021-05-11T14:21+0500
общество
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алишер навои
памятник
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В сети Интернет распространился видеоролик об издевательстве самаркандского тиктокера над памятником Алишеру Навои, расположенном в парке в Каттакургане.В отношении 24-летнего Иномжона Пардаева оформлены соответствующие документы за неподобающие действия, совершенные им возле скульптуры великого поэта и мыслителя, сообщают в пресс-службе УВД Самаркандской области.Молодой человек записал в отделении УКД ОВД Каттакурганского района видеообращение, в котором принес извинения узбекскому народу."Я совершил большую ошибку. Сегодня я опозорился на всю страну, я прошу у вас прощения", - раскаялся Пардаев.Известно, что в настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка.
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tiktok, алишер навои, памятник

Самаркандского тиктокера задержали за издевательство над памятником Алишеру Навои — видео

14:20 11.05.2021 (обновлено: 14:21 11.05.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровАлишер Навои возвышается над алеей
Алишер Навои возвышается над алеей - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В отношении 24-летнего Иномжона Пардаева оформлены соответствующие документы. Молодой человек записал в отделении УКД ОВД Каттакурганского района видеообращение, в котором принес извинения узбекскому народу.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В сети Интернет распространился видеоролик об издевательстве самаркандского тиктокера над памятником Алишеру Навои, расположенном в парке в Каттакургане.
В отношении 24-летнего Иномжона Пардаева оформлены соответствующие документы за неподобающие действия, совершенные им возле скульптуры великого поэта и мыслителя, сообщают в пресс-службе УВД Самаркандской области.
Молодой человек записал в отделении УКД ОВД Каттакурганского района видеообращение, в котором принес извинения узбекскому народу.
"Я совершил большую ошибку. Сегодня я опозорился на всю страну, я прошу у вас прощения", - раскаялся Пардаев.
Известно, что в настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка.
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