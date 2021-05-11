https://uz.sputniknews.ru/20210511/samarkandskogo-tiktokera-zaderjali-za-izdevatelstvo-nad-pamyatnikom-alisheru-navoi--video-18672876.html

Самаркандского тиктокера задержали за издевательство над памятником Алишеру Навои — видео

Самаркандского тиктокера задержали за издевательство над памятником Алишеру Навои — видео

В отношении 24-летнего Иномжона Пардаева оформлены соответствующие документы. Молодой человек записал в отделении УКД ОВД Каттакурганского района... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T14:20+0500

2021-05-11T14:20+0500

2021-05-11T14:21+0500

общество

tiktok

алишер навои

памятник

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В сети Интернет распространился видеоролик об издевательстве самаркандского тиктокера над памятником Алишеру Навои, расположенном в парке в Каттакургане.В отношении 24-летнего Иномжона Пардаева оформлены соответствующие документы за неподобающие действия, совершенные им возле скульптуры великого поэта и мыслителя, сообщают в пресс-службе УВД Самаркандской области.Молодой человек записал в отделении УКД ОВД Каттакурганского района видеообращение, в котором принес извинения узбекскому народу."Я совершил большую ошибку. Сегодня я опозорился на всю страну, я прошу у вас прощения", - раскаялся Пардаев.Известно, что в настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка.

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tiktok, алишер навои, памятник