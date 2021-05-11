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"Спутник V" спасает Европу и ООН
"Спутник V" спасает Европу и ООН
Генсек ООН призывает своих сотрудников прививаться российской вакциной, а в Европе уже есть страна, которая победила коронавирус "Спутником V". 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
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Генсек ООН призвал своих сотрудников в странах, где идет вакцинация российским “Спутником V”, привиться этой вакциной. "Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире.Между тем, небольшое государство Сан-Марино стало первой победившей коронавирус страной в Европе. Здесь “Спутник V” используется в 90 процентах случаев вакцинации. На пике в начале апреля уровень инфицирования здесь составлял порядка 250 случаев в неделю. Уже несколько дней здесь не зафиксировано ни одного нового случая заражения.Но в хранилищах все еще находятся лишние дозы российской вакцины. В связи с этим правительство решило организовать вакцинный туризм, где любой желающий сможет привиться за 50 евро. Российская сторона уже выразила готовность поставить для этого дополнительные партии.А недавно об успешных испытаниях “Спутника” в ЕС заявила Словакия. Вице-премьер страны назвал результаты тестирования “отличными”. В ближайшее время и здесь приступят к вакцинации.
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видео, вакцинация, мультимедиа

"Спутник V" спасает Европу и ООН

22:25 11.05.2021
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Генсек ООН призывает своих сотрудников прививаться российской вакциной, а в Европе уже есть страна, которая победила коронавирус "Спутником V".
Генсек ООН призвал своих сотрудников в странах, где идет вакцинация российским “Спутником V”, привиться этой вакциной.
"Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире.
Между тем, небольшое государство Сан-Марино стало первой победившей коронавирус страной в Европе. Здесь “Спутник V” используется в 90 процентах случаев вакцинации.
На пике в начале апреля уровень инфицирования здесь составлял порядка 250 случаев в неделю. Уже несколько дней здесь не зафиксировано ни одного нового случая заражения.
Но в хранилищах все еще находятся лишние дозы российской вакцины. В связи с этим правительство решило организовать вакцинный туризм, где любой желающий сможет привиться за 50 евро. Российская сторона уже выразила готовность поставить для этого дополнительные партии.
А недавно об успешных испытаниях “Спутника” в ЕС заявила Словакия. Вице-премьер страны назвал результаты тестирования “отличными”. В ближайшее время и здесь приступят к вакцинации.
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