https://uz.sputniknews.ru/20210511/strelba-v-kazanskoy-gimnazii-18680525.html

Стрельба в казанской гимназии

Стрельба в казанской гимназии

Утром 11 мая 19-летний стрелок открыл огонь по школьникам и учителям гимназии №175 в Казани. По последним данным, погибли девять человек, еще 21 получил... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

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Случилось все это прям во время уроков. Своей мишенью стрелявший выбрал 8 "А" — именно в этом классе учились большинство погибших.На место происшествия экстренно прибыли спасатели, правоохранители и психологи. Детей эвакуировали по лестницам прямо из окна. Некоторые прыгали самостоятельно. Покидать территорию школы детям помогали и прохожие.Стрелявшего задержали. Им оказался Ильназ Галявиев. Он окончил эту же гимназию четыре года назад. После выпуска поступил в Университет управления ТИСБИ. Учился на программиста, однако в апреле был отчислен за неуспеваемость.У стрелка имелось разрешение на оружие, полученное 16 апреля 2021 года. Одногруппники рассказывают, что Галявиев был спокойным и тихим, почти ни с кем не общался.12 мая в Татарстане объявлен траур. Во всех школах Казани отменены уроки, в учебных учреждениях региона пройдут проверки. Проверят в ближайшее время и всех владельцев оружия в регионе.

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