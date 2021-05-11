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Стрельба в школе в Казани: число погибших достигло 11 человек
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210511/strelba-v-shkole-v-kazani-chislo-pogibshix-dostiglo-11-18670365.html
Стрельба в школе в Казани: число погибших достигло 11 человек
Стрельба в школе в Казани: число погибших достигло 11 человек
Находившиеся в образовательном учреждении школьники были эвакуированы в два детсада. С ними работают психологи. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T13:03+0500
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происшествия
школа
казань
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В школе в Казани неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв, число погибших достигло 11 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Ранее сообщалось о девяти погибших и четырех госпитализированных.Находившиеся в образовательном учреждении школьники были эвакуированы в два детсада. Там работают психологи, организовано питание.Один из подозреваемых в стрельбе задержан, второй ликвидирован.
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школа, казань

Стрельба в школе в Казани: число погибших достигло 11 человек

13:03 11.05.2021 (обновлено: 13:11 11.05.2021)
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба у школы в Казани
Стрельба у школы в Казани - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Находившиеся в образовательном учреждении школьники были эвакуированы в два детсада. С ними работают психологи.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В школе в Казани неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв, число погибших достигло 11 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось о девяти погибших и четырех госпитализированных.
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба у школы в Казани
Стрельба у школы в Казани - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
Стрельба у школы в Казани
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Находившиеся в образовательном учреждении школьники были эвакуированы в два детсада. Там работают психологи, организовано питание.
Один из подозреваемых в стрельбе задержан, второй ликвидирован.
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