https://uz.sputniknews.ru/20210511/strelba-v-shkole-v-kazani-chislo-pogibshix-dostiglo-11-18670365.html

Стрельба в школе в Казани: число погибших достигло 11 человек

Стрельба в школе в Казани: число погибших достигло 11 человек

Находившиеся в образовательном учреждении школьники были эвакуированы в два детсада. С ними работают психологи. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T13:03+0500

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происшествия

школа

казань

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В школе в Казани неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв, число погибших достигло 11 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Ранее сообщалось о девяти погибших и четырех госпитализированных.Находившиеся в образовательном учреждении школьники были эвакуированы в два детсада. Там работают психологи, организовано питание.Один из подозреваемых в стрельбе задержан, второй ликвидирован.

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школа, казань