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Стрельба в школе в Казани: число погибших достигло 11 человек
Стрельба в школе в Казани: число погибших достигло 11 человек
Находившиеся в образовательном учреждении школьники были эвакуированы в два детсада. С ними работают психологи. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T13:03+0500
2021-05-11T13:03+0500
2021-05-11T13:11+0500
происшествия
школа
казань
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В школе в Казани неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв, число погибших достигло 11 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Ранее сообщалось о девяти погибших и четырех госпитализированных.Находившиеся в образовательном учреждении школьники были эвакуированы в два детсада. Там работают психологи, организовано питание.Один из подозреваемых в стрельбе задержан, второй ликвидирован.
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школа, казань
Стрельба в школе в Казани: число погибших достигло 11 человек
13:03 11.05.2021 (обновлено: 13:11 11.05.2021)
Находившиеся в образовательном учреждении школьники были эвакуированы в два детсада. С ними работают психологи.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
В школе в Казани неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв, число погибших достигло 11 человек. Об этом пишет РИА Новости
со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось о девяти погибших и четырех госпитализированных.
Находившиеся в образовательном учреждении школьники были эвакуированы в два детсада. Там работают психологи, организовано питание.
Один из подозреваемых в стрельбе задержан, второй ликвидирован.