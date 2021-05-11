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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210511/tragediya-v-kazani-xronologiya-sobytiy-reaktsiya-vlastey-i-dannye-o-strelke-18672593.html
Трагедия в Казани: хронология событий, данные о стрелке и реакция властей
Трагедия в Казани: хронология событий, данные о стрелке и реакция властей
По последним данным, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T14:59+0500
2021-05-11T15:06+0500
происшествия
школа
стрельба
школьники
казань
мвд
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Во вторник, 11 мая, в Казани произошла трагедия: 19-летний Ильназ Галявиев, выпускник гимназии №175, пришел в учебное учреждение и открыл огонь по школьникам и учителям.Произошло все утром во время уроков. По последним данным, погибли восемь человек, 20 — ранены (большинство из них — дети). Некоторые учащихся сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Стрелявшего задержали в ходе спецоперации. Сообщалось, что у него был сообщник, однако позднее МВД опровергло эту информацию и заявило, что действовал преступник в одиночку.При задержании Галявиев сообщил, что заминировал свою квартиру. На место происшествия экстренно прибыли спасатели, правоохранители и психологи. Детей эвакуировали по лестницам прямо из окна. Некоторые прыгали самостоятельно.Не остались в стороне прохожие: на кадрах видно, как люди пытаются помочь учащимся покинуть территорию школы.Позднее появились кадры здания школы: все двери и стекла выбиты, полы усыпаны осколками.Что известно о стрелке19-летний Ильназ Галявиев окончил гимназию №175 четыре года назад. После выпуска поступил в Университет управления ТИСБИ. Однако в апреле был отчислен из-за академической задолженности.Перед нападением Галявиев завел Telegram-канал, где сообщил о своих намерениях. Сейчас аккаунт молодого человека деактивирован.Кроме того, известно, что у стрелка имелось разрешение на оружие: гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 года выпуска было официально зарегистрировано на юношу 16 апреля 2021 года. Охотничий билет выдан ему двумя месяцами ранее — 16 февраля.Отец Галявиева утверждает, что за молодым человеком не замечали никаких негативных мыслей и настроений. Власти Татарстана: сделаем все, что необходимоИнцидент прокомментировал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он также выехал на место происшествия.Минниханов назвал произошедшее "большой бедой". В Национальном антитеррористическом комитете также заявили, что нападавший был один. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Информация о произошедшем уже дошла до Владимира ПутинаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства в связи с ЧП в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.Президент поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань.Свои соболезнования также выразил премьер-министр Михаил Мишустин, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и другие высокопоставленные лица страны.На фоне трагедии также стало появляться большое количество фейковых сообщений о подобных инцидентах в других школах. Распространявших ложные сведения уже задержали.Среда, 12 мая, объявлена в Татарстане днем траура. Во всех школах Казани отменены уроки, в учебных учреждениях региона пройдут проверки.
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школа, стрельба, школьники, казань, мвд

Трагедия в Казани: хронология событий, данные о стрелке и реакция властей

14:59 11.05.2021 (обновлено: 15:06 11.05.2021)
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© Sputnik / Максим БогодвидPolice and paramedics work at the scene of a shooting at Gymnasium No. 175 in Kazan, Russia's Republic of Tatarstan. According to preliminary data, six schoolchildren and a teacher were killed. The suspected attacker, a 17-year-old male, was detained earlier in the day.
Police and paramedics work at the scene of a shooting at Gymnasium No. 175 in Kazan, Russia's Republic of Tatarstan. According to preliminary data, six schoolchildren and a teacher were killed. The suspected attacker, a 17-year-old male, was detained earlier in the day. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
Дополняется
По последним данным, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Во вторник, 11 мая, в Казани произошла трагедия: 19-летний Ильназ Галявиев, выпускник гимназии №175, пришел в учебное учреждение и открыл огонь по школьникам и учителям.
Произошло все утром во время уроков.
По последним данным, погибли восемь человек, 20 — ранены (большинство из них — дети). Некоторые учащихся сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Стрелявшего задержали в ходе спецоперации. Сообщалось, что у него был сообщник, однако позднее МВД опровергло эту информацию и заявило, что действовал преступник в одиночку.
При задержании Галявиев сообщил, что заминировал свою квартиру.
На место происшествия экстренно прибыли спасатели, правоохранители и психологи. Детей эвакуировали по лестницам прямо из окна. Некоторые прыгали самостоятельно.
Не остались в стороне прохожие: на кадрах видно, как люди пытаются помочь учащимся покинуть территорию школы.
Позднее появились кадры здания школы: все двери и стекла выбиты, полы усыпаны осколками.

Что известно о стрелке

19-летний Ильназ Галявиев окончил гимназию №175 четыре года назад. После выпуска поступил в Университет управления ТИСБИ. Однако в апреле был отчислен из-за академической задолженности.
Перед нападением Галявиев завел Telegram-канал, где сообщил о своих намерениях. Сейчас аккаунт молодого человека деактивирован.
Кроме того, известно, что у стрелка имелось разрешение на оружие: гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 года выпуска было официально зарегистрировано на юношу 16 апреля 2021 года.
Охотничий билет выдан ему двумя месяцами ранее — 16 февраля.
Отец Галявиева утверждает, что за молодым человеком не замечали никаких негативных мыслей и настроений.

Власти Татарстана: сделаем все, что необходимо

Инцидент прокомментировал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он также выехал на место происшествия.
Минниханов назвал произошедшее "большой бедой".
"Террорист арестован, 19 лет, официально на него зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили. Ведется следствие. Все силы развернуты. Конечно, будет сделано все, что необходимо, будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики и страны. Мы очень сожалеем, что так получилось", — заявил глава Татарстана.
В Национальном антитеррористическом комитете также заявили, что нападавший был один.
Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Информация о произошедшем уже дошла до Владимира Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства в связи с ЧП в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.
Также Песков сообщил, что Путин продолжит контакты с профильными министерствами и спецслужбами по ситуации в Казани.
Президент поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань.
Свои соболезнования также выразил премьер-министр Михаил Мишустин, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и другие высокопоставленные лица страны.
"Сегодня произошла трагедия в Казани, погибли дети. ... Мы на связи с регионами, разными ведомствами ... Верх трусости - стрелять по детям. Мы работаем дальше, выражаем соболезнования от всего сердца", — сказала Кузнецова, передает РИА Новости.
На фоне трагедии также стало появляться большое количество фейковых сообщений о подобных инцидентах в других школах. Распространявших ложные сведения уже задержали.
Среда, 12 мая, объявлена в Татарстане днем траура. Во всех школах Казани отменены уроки, в учебных учреждениях региона пройдут проверки.
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