https://uz.sputniknews.ru/20210511/tragediya-v-kazani-xronologiya-sobytiy-reaktsiya-vlastey-i-dannye-o-strelke-18672593.html

Трагедия в Казани: хронология событий, данные о стрелке и реакция властей

Трагедия в Казани: хронология событий, данные о стрелке и реакция властей

По последним данным, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T14:59+0500

2021-05-11T14:59+0500

2021-05-11T15:06+0500

происшествия

школа

стрельба

школьники

казань

мвд

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Во вторник, 11 мая, в Казани произошла трагедия: 19-летний Ильназ Галявиев, выпускник гимназии №175, пришел в учебное учреждение и открыл огонь по школьникам и учителям.Произошло все утром во время уроков. По последним данным, погибли восемь человек, 20 — ранены (большинство из них — дети). Некоторые учащихся сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Стрелявшего задержали в ходе спецоперации. Сообщалось, что у него был сообщник, однако позднее МВД опровергло эту информацию и заявило, что действовал преступник в одиночку.При задержании Галявиев сообщил, что заминировал свою квартиру. На место происшествия экстренно прибыли спасатели, правоохранители и психологи. Детей эвакуировали по лестницам прямо из окна. Некоторые прыгали самостоятельно.Не остались в стороне прохожие: на кадрах видно, как люди пытаются помочь учащимся покинуть территорию школы.Позднее появились кадры здания школы: все двери и стекла выбиты, полы усыпаны осколками.Что известно о стрелке19-летний Ильназ Галявиев окончил гимназию №175 четыре года назад. После выпуска поступил в Университет управления ТИСБИ. Однако в апреле был отчислен из-за академической задолженности.Перед нападением Галявиев завел Telegram-канал, где сообщил о своих намерениях. Сейчас аккаунт молодого человека деактивирован.Кроме того, известно, что у стрелка имелось разрешение на оружие: гладкоствольное ружье Hatsan ESCORT 2017 года выпуска было официально зарегистрировано на юношу 16 апреля 2021 года. Охотничий билет выдан ему двумя месяцами ранее — 16 февраля.Отец Галявиева утверждает, что за молодым человеком не замечали никаких негативных мыслей и настроений. Власти Татарстана: сделаем все, что необходимоИнцидент прокомментировал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он также выехал на место происшествия.Минниханов назвал произошедшее "большой бедой". В Национальном антитеррористическом комитете также заявили, что нападавший был один. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Информация о произошедшем уже дошла до Владимира ПутинаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства в связи с ЧП в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.Президент поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань.Свои соболезнования также выразил премьер-министр Михаил Мишустин, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и другие высокопоставленные лица страны.На фоне трагедии также стало появляться большое количество фейковых сообщений о подобных инцидентах в других школах. Распространявших ложные сведения уже задержали.Среда, 12 мая, объявлена в Татарстане днем траура. Во всех школах Казани отменены уроки, в учебных учреждениях региона пройдут проверки.

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школа, стрельба, школьники, казань, мвд