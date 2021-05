https://uz.sputniknews.ru/20210511/turisticheskim-startapam-v-uzbekistane-vydelyat-800-mln-sumov-18675987.html

Туристическим стартапам в Узбекистане выделят 800 млн. сумов

В первую очередь нужны IT-решения - стартапы, направленные на создание сервисов, предназначенных для облегчения путешествий туристам. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане ищут инновационные идеи для развития туризма и готовы потратить на это 800 млн сумов (80 тыс долларов), сообщает Госкомтуризма.В стране стартовал конкурс “Tourism. The Path to innovation”, призванный найти идеи по решению проблем в сфере туризма и внедрению инноваций в данную сферу. В первую очередь - это IT-решения, то есть стартап-проекты, направленные на создание сервисов, предназначенных для облегчения путешествий туристам.Конкурс организован Министерством туризма и спорта совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций и IT-Park. В нем нет возрастных ограничений, но участие молодежи будет только приветствоваться. Регистрация продлится до 10 июня текущего года по форме, указанной по ссылке. Заявки будут рассматриваться с 11 по 30 июня. Отобранные проекты предстоит презентовать отборочной комиссии до 31 июля.Вместе с этим в Госкомтуризме объявили результаты прошлого конкурса “Tourism. The Path to innovation”. Победителями стали семь проектов, которым выделено в общей сложности 700 млн сумов. Это:

