https://uz.sputniknews.ru/20210511/turisticheskim-startapam-v-uzbekistane-vydelyat-800-mln-sumov-18675987.html
Туристическим стартапам в Узбекистане выделят 800 млн. сумов
Туристическим стартапам в Узбекистане выделят 800 млн. сумов
В первую очередь нужны IT-решения - стартапы, направленные на создание сервисов, предназначенных для облегчения путешествий туристам. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T15:33+0500
2021-05-11T15:33+0500
2021-05-11T15:33+0500
туризм
конкур
государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма
инновации
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане ищут инновационные идеи для развития туризма и готовы потратить на это 800 млн сумов (80 тыс долларов), сообщает Госкомтуризма.В стране стартовал конкурс “Tourism. The Path to innovation”, призванный найти идеи по решению проблем в сфере туризма и внедрению инноваций в данную сферу. В первую очередь - это IT-решения, то есть стартап-проекты, направленные на создание сервисов, предназначенных для облегчения путешествий туристам.Конкурс организован Министерством туризма и спорта совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций и IT-Park. В нем нет возрастных ограничений, но участие молодежи будет только приветствоваться. Регистрация продлится до 10 июня текущего года по форме, указанной по ссылке. Заявки будут рассматриваться с 11 по 30 июня. Отобранные проекты предстоит презентовать отборочной комиссии до 31 июля.Вместе с этим в Госкомтуризме объявили результаты прошлого конкурса “Tourism. The Path to innovation”. Победителями стали семь проектов, которым выделено в общей сложности 700 млн сумов. Это:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
конкур, государственный комитет республики узбекистан по развитию туризма, инновации
Туристическим стартапам в Узбекистане выделят 800 млн. сумов
В первую очередь нужны IT-решения - стартапы, направленные на создание сервисов, предназначенных для облегчения путешествий туристам.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
В Узбекистане ищут инновационные идеи для развития туризма и готовы потратить на это 800 млн сумов (80 тыс долларов), сообщает
Госкомтуризма.
В стране стартовал конкурс “Tourism. The Path to innovation”, призванный найти идеи по решению проблем в сфере туризма и внедрению инноваций в данную сферу. В первую очередь - это IT-решения, то есть стартап-проекты, направленные на создание сервисов, предназначенных для облегчения путешествий туристам.
Конкурс организован Министерством туризма и спорта совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций и IT-Park. В нем нет возрастных ограничений, но участие молодежи будет только приветствоваться.
Регистрация продлится до 10 июня текущего года по форме, указанной по ссылке
. Заявки будут рассматриваться с 11 по 30 июня. Отобранные проекты предстоит презентовать отборочной комиссии до 31 июля.
“Стартап-проекты и инновационные бизнес-идеи в сфере туризма, в том числе, информационные программы и услуги, направленные в первую очередь на создание удобства для туристов, будут частично субсидированы на общую сумму 1,5 млрд сумов”, - говорится в сообщении.
Вместе с этим в Госкомтуризме объявили результаты прошлого конкурса “Tourism. The Path to innovation”. Победителями стали семь проектов, которым выделено в общей сложности 700 млн сумов. Это:
"Travelcars.Online" - 150 млн сумов
"Yulda.uz" - 100 млн сумов
"Узбекистан - детям" - 50 млн сумов
"Приготовление узбекских национальных блюд" - 40 млн сумов
"Guide Me" - 150 млн сумов
"Travel-job.uz" - 80 млн сумов
"Кулинарная студия Said Mahalla" - 130 млн сумов