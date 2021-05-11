Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210511/ushel-iz-jizni-zaslujennyy-artist-uzbekistana-shavkat-mirzaev-18680336.html
Ушел из жизни Заслуженный артист Узбекистана Шавкат Мирзаев
Ушел из жизни Заслуженный артист Узбекистана Шавкат Мирзаев
Известный узбекский музыкант скончался в возрасте 79 лет. О причинах его смерти не сообщается. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T19:01+0500
2021-05-11T19:44+0500
общество
скончался
артист
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0b/18680184_0:94:1280:815_1920x0_80_0_0_bc71e7d0d0d75d0a2b49a112db7e8339.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана, профессор Шавкат Мирзаев скончался в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба Министерства культуры. Мирзаев родился 10 февраля 1942 года в Ташкенте. Он являлся сыном музыканта и композитора Мухаммаджона Мирзаева.С 1978 года Шавкат Мирзаев был наставником Народной артистки Узбекистана и мастера узбекской классической песни Муножат Юлчиевой.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0b/18680184_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_561635102f0362627ec42b9c487a1714.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
скончался, артист, узбекистан

Ушел из жизни Заслуженный артист Узбекистана Шавкат Мирзаев

19:01 11.05.2021 (обновлено: 19:44 11.05.2021)
827
© Министерство культуры Узбекистана Шавкат Мирзаев
 Шавкат Мирзаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© Министерство культуры Узбекистана
Известный узбекский музыкант скончался в возрасте 79 лет. О причинах его смерти не сообщается.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана, профессор Шавкат Мирзаев скончался в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба Министерства культуры.
Мирзаев родился 10 февраля 1942 года в Ташкенте. Он являлся сыном музыканта и композитора Мухаммаджона Мирзаева.
С 1978 года Шавкат Мирзаев был наставником Народной артистки Узбекистана и мастера узбекской классической песни Муножат Юлчиевой.
100010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:47Прием в Президентскую школу: экзамены, квота и оценочный ценз
19:43В мечетях Москвы праздничные молитвы в Ураза-байрам пройдут без прихожан
19:38В Сенате прокомментировали строительство около памятника Минг Урик
19:13Стрельба в казанской гимназии
19:01Ушел из жизни Заслуженный артист Узбекистана Шавкат Мирзаев
18:40Тиктокер из Самарканда получил 15 суток за издевательство над памятником Алишеру Навои
18:23Сколько в Узбекистане транспортных средств — данные Госкомстата
17:51В Рамазан хайит общественный транспорт в столице начнет курсировать с 4.00 утра
17:41Артыкходжаев предложил открыть в Ташкенте французские рестораны
16:59Аналитики не ожидают резкого роста цен на недвижимость в Ташкенте
16:58UzAirways приостановила рейсы в Японию
16:48В Нукусе построят Дворец искусств Каракалпакстана
16:01Итальянцы помогут Узбекистану организовать национальные фестивали
15:33Туристическим стартапам в Узбекистане выделят 800 млн. сумов
15:25В Узбекистане стартовал благотворительный марафон, посвященный детям с онкодиагнозом
15:05В Польше вышел спецжурнал о новом Узбекистане
14:59Трагедия в Казани: хронология событий, данные о стрелке и реакция властей
14:31Власти Узбекистана помогли шестерым соотечественникам вернуться на родину из Турции
14:20Самаркандского тиктокера задержали за издевательство над памятником Алишеру Навои — видео
14:03Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры в Китае