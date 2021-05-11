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Ушел из жизни Заслуженный артист Узбекистана Шавкат Мирзаев
Ушел из жизни Заслуженный артист Узбекистана Шавкат Мирзаев
Известный узбекский музыкант скончался в возрасте 79 лет. О причинах его смерти не сообщается. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T19:01+0500
2021-05-11T19:01+0500
2021-05-11T19:44+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана, профессор Шавкат Мирзаев скончался в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба Министерства культуры. Мирзаев родился 10 февраля 1942 года в Ташкенте. Он являлся сыном музыканта и композитора Мухаммаджона Мирзаева.С 1978 года Шавкат Мирзаев был наставником Народной артистки Узбекистана и мастера узбекской классической песни Муножат Юлчиевой.
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Ушел из жизни Заслуженный артист Узбекистана Шавкат Мирзаев
19:01 11.05.2021 (обновлено: 19:44 11.05.2021)
Известный узбекский музыкант скончался в возрасте 79 лет. О причинах его смерти не сообщается.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Заслуженный артист Узбекистана, профессор Шавкат Мирзаев скончался в возрасте 79 лет, сообщает
пресс-служба Министерства культуры.
Мирзаев родился 10 февраля 1942 года в Ташкенте. Он являлся сыном музыканта и композитора Мухаммаджона Мирзаева.
С 1978 года Шавкат Мирзаев был наставником Народной артистки Узбекистана и мастера узбекской классической песни Муножат Юлчиевой.