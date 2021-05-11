https://uz.sputniknews.ru/20210511/ushel-iz-jizni-zaslujennyy-artist-uzbekistana-shavkat-mirzaev-18680336.html

Ушел из жизни Заслуженный артист Узбекистана Шавкат Мирзаев

Ушел из жизни Заслуженный артист Узбекистана Шавкат Мирзаев

Известный узбекский музыкант скончался в возрасте 79 лет. О причинах его смерти не сообщается. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T19:01+0500

2021-05-11T19:01+0500

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общество

скончался

артист

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана, профессор Шавкат Мирзаев скончался в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба Министерства культуры. Мирзаев родился 10 февраля 1942 года в Ташкенте. Он являлся сыном музыканта и композитора Мухаммаджона Мирзаева.С 1978 года Шавкат Мирзаев был наставником Народной артистки Узбекистана и мастера узбекской классической песни Муножат Юлчиевой.

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скончался, артист, узбекистан