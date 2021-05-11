Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210511/uzairways-priostanovila-reysy-v-yaponiyu-18677882.html
UzAirways приостановила рейсы в Японию
UzAirways приостановила рейсы в Японию
До пандемии, в 2015-2019 годах, между государствами было выполнено более 500 рейсов, ими воспользовались свыше 72 тысяч человек. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T16:58+0500
2021-05-11T16:58+0500
общество
авиасообщение
япония
авиакомпания uzbekistan airways
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/15/15641004_0:217:3073:1945_1920x0_80_0_0_37f957ff904a7c1299c3ee5e0236002a.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Uzbekistan Airways приостановила рейсы в Японию из-за ситуации с COVID-19, сообщает пресс-служба компании.Соответствующее решение приняла республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом.До пандемии, в 2015-2019 годах, между государствами было выполнено более 500 рейсов, ими воспользовались свыше 72 тысяч человек.Ранее спецкомиссия по борьбе с COVID-19 ввела временные ограничения на поездки в Индию и Турцию.
япония
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/15/15641004_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_3b0b1517fc4f323dd1855dae957a9264.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
авиасообщение, япония, авиакомпания uzbekistan airways

UzAirways приостановила рейсы в Японию

16:58 11.05.2021
438
© AFP 2018 / Charly TriballeauЖенщина в защитной маске переходит дорогу в Токио
Женщина в защитной маске переходит дорогу в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© AFP 2018 / Charly Triballeau
До пандемии, в 2015-2019 годах, между государствами было выполнено более 500 рейсов, ими воспользовались свыше 72 тысяч человек.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Uzbekistan Airways приостановила рейсы в Японию из-за ситуации с COVID-19, сообщает пресс-служба компании.
Соответствующее решение приняла республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом.
Регулярное авиасообщение между Узбекистаном и Японией планируется возобновить после стабилизации эпидемиологической обстановки в странах.
До пандемии, в 2015-2019 годах, между государствами было выполнено более 500 рейсов, ими воспользовались свыше 72 тысяч человек.
Ранее спецкомиссия по борьбе с COVID-19 ввела временные ограничения на поездки в Индию и Турцию.
110000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:40Тиктокер из Самарканда получил 15 суток за издевательство над памятником Алишеру Навои
18:23Сколько в Узбекистане транспортных средств — данные Госкомстата
17:51В Рамазан хайит общественный транспорт в столице начнет курсировать с 4.00 утра
17:41Артыкходжаев предложил открыть в Ташкенте французские рестораны
16:59Аналитики не ожидают резкого роста цен на недвижимость в Ташкенте
16:58UzAirways приостановила рейсы в Японию
16:48В Нукусе построят Дворец искусств Каракалпакстана
16:01Итальянцы помогут Узбекистану организовать национальные фестивали
15:33Туристическим стартапам в Узбекистане выделят 800 млн. сумов
15:25В Узбекистане стартовал благотворительный марафон, посвященный детям с онкодиагнозом
15:05В Польше вышел спецжурнал о новом Узбекистане
14:59Трагедия в Казани: хронология событий, данные о стрелке и реакция властей
14:31Власти Узбекистана помогли шестерым соотечественникам вернуться на родину из Турции
14:20Самаркандского тиктокера задержали за издевательство над памятником Алишеру Навои — видео
14:03Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры в Китае
13:40На пляже Канады нашли старинную бутылку — в ней было письмо с "Титаника"
13:22Объятые пламенем: под Ташкентом в огне сгорели КАМАЗ и Lacetti
13:03Стрельба в школе в Казани: есть погибшие, в том числе дети
12:56Новый узбекский алфавит и статус госязыка: какие есть "за" и "против"?
12:47В русских классах узбекский язык начнут преподавать как иностранный