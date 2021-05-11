https://uz.sputniknews.ru/20210511/uzairways-priostanovila-reysy-v-yaponiyu-18677882.html

UzAirways приостановила рейсы в Японию

UzAirways приостановила рейсы в Японию

До пандемии, в 2015-2019 годах, между государствами было выполнено более 500 рейсов, ими воспользовались свыше 72 тысяч человек. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T16:58+0500

2021-05-11T16:58+0500

2021-05-11T16:58+0500

общество

авиасообщение

япония

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Uzbekistan Airways приостановила рейсы в Японию из-за ситуации с COVID-19, сообщает пресс-служба компании.Соответствующее решение приняла республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом.До пандемии, в 2015-2019 годах, между государствами было выполнено более 500 рейсов, ими воспользовались свыше 72 тысяч человек.Ранее спецкомиссия по борьбе с COVID-19 ввела временные ограничения на поездки в Индию и Турцию.

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авиасообщение, япония, авиакомпания uzbekistan airways