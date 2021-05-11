https://uz.sputniknews.ru/20210511/uzairways-priostanovila-reysy-v-yaponiyu-18677882.html
UzAirways приостановила рейсы в Японию
UzAirways приостановила рейсы в Японию
До пандемии, в 2015-2019 годах, между государствами было выполнено более 500 рейсов, ими воспользовались свыше 72 тысяч человек. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T16:58+0500
2021-05-11T16:58+0500
2021-05-11T16:58+0500
общество
авиасообщение
япония
авиакомпания uzbekistan airways
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Uzbekistan Airways приостановила рейсы в Японию из-за ситуации с COVID-19, сообщает пресс-служба компании.Соответствующее решение приняла республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом.До пандемии, в 2015-2019 годах, между государствами было выполнено более 500 рейсов, ими воспользовались свыше 72 тысяч человек.Ранее спецкомиссия по борьбе с COVID-19 ввела временные ограничения на поездки в Индию и Турцию.
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авиасообщение, япония, авиакомпания uzbekistan airways
UzAirways приостановила рейсы в Японию
До пандемии, в 2015-2019 годах, между государствами было выполнено более 500 рейсов, ими воспользовались свыше 72 тысяч человек.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Uzbekistan Airways приостановила рейсы в Японию из-за ситуации с COVID-19, сообщает
пресс-служба компании.
Соответствующее решение приняла республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом.
Регулярное авиасообщение между Узбекистаном и Японией планируется возобновить после стабилизации эпидемиологической обстановки в странах.
До пандемии, в 2015-2019 годах, между государствами было выполнено более 500 рейсов, ими воспользовались свыше 72 тысяч человек.
Ранее спецкомиссия по борьбе с COVID-19 ввела временные ограничения
на поездки в Индию и Турцию.