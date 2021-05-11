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Узгидромет объявил об опасности схода селей в горах республики
Узгидромет объявил об опасности схода селей в горах республики
Гражданам следует соблюдать меры предосторожности, а в случае возникновения непредвиденных ситуаций — обращаться на горячую линию МЧС. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T11:53+0500
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2021-05-11T11:54+0500
общество
узгидромет
горы
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Селевая опасность прогнозируется в горных районах Узбекистана 11-12 мая, сообщает пресс-служба Центра гидрометеорологической службы страны.Гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям.Ранее в Узгидромете сообщили, что во вторник в предгорных и горных районах страны ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, возможны грозы.
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узгидромет, горы
Узгидромет объявил об опасности схода селей в горах республики
11:53 11.05.2021 (обновлено: 11:54 11.05.2021)
Гражданам следует соблюдать меры предосторожности, а в случае возникновения непредвиденных ситуаций — обращаться на горячую линию МЧС.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Селевая опасность прогнозируется в горных районах Узбекистана 11-12 мая, сообщает пресс-служба Центра гидрометеорологической службы страны.
"Одиннадцатого-двенадцатого мая по предгорным и горным районам республики селеопасно", — говорится в публикации
на Telegram-канале Узгидромета.
Гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Ранее в Узгидромете сообщили
, что во вторник в предгорных и горных районах страны ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, возможны грозы.