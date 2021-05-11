https://uz.sputniknews.ru/20210511/uzgidromet-obyavil-ob-opasnosti-sxoda-seley-v-gorax-respubliki-18668213.html

Узгидромет объявил об опасности схода селей в горах республики

Узгидромет объявил об опасности схода селей в горах республики

Гражданам следует соблюдать меры предосторожности, а в случае возникновения непредвиденных ситуаций — обращаться на горячую линию МЧС. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узгидромет

горы

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Селевая опасность прогнозируется в горных районах Узбекистана 11-12 мая, сообщает пресс-служба Центра гидрометеорологической службы страны.Гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям.Ранее в Узгидромете сообщили, что во вторник в предгорных и горных районах страны ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, возможны грозы.

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узгидромет, горы