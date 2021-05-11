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В русских классах узбекский язык начнут преподавать как иностранный
В русских классах узбекский язык начнут преподавать как иностранный
На основе отечественной учебной программы разработан учебник государственного языка для учащихся других национальностей. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T12:47+0500
2021-05-11T12:47+0500
общество
школы
книга
учебник
узбекский язык
министерство народного образования узбекистана
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В классах, где узбекский не является языком обучения, он будет преподаваться как иностранный. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования. По информации МНО, на основе отечественной учебной программы разработан учебник узбекского языка для учащихся других национальностей. Его внедрят в школьную программу в 2021-2022 учебном году.Отмечается, что в соответствии с международными стандартами планируется разработать новые учебники для преподавания узбекского языка как иностранного. Они охватят разделы, включающих в себя речевые навыки (говорение, письмо), а также лексику (грамматика, словарный запас).Кроме того, книга для обучения будет содержать рабочую тетрадь, узбекский алфавит на латинице, аудиозаписи в формате MP3, а также функцию сканирования страницы при помощи QR-кода.В Министерстве также уточнили, что словарь в учебнике будет приведен на казахском, кыргызском, каракалпакском, туркменском, таджикском, русском и английском языках. Его разместят через систему QR-кодов.
https://uz.sputniknews.ru/20201102/V-Tashkente-bolee-50-pervoklassnikov-obuchayutsya-na-uzbekskom-yazyke-15307044.html
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школы, книга, учебник, узбекский язык, министерство народного образования узбекистана

В русских классах узбекский язык начнут преподавать как иностранный

12:47 11.05.2021
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© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкНачало учебного года в школах России
Начало учебного года в школах России - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© Sputnik / Александр Кондратюк
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На основе отечественной учебной программы разработан учебник государственного языка для учащихся других национальностей.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В классах, где узбекский не является языком обучения, он будет преподаваться как иностранный. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.
По информации МНО, на основе отечественной учебной программы разработан учебник узбекского языка для учащихся других национальностей. Его внедрят в школьную программу в 2021-2022 учебном году.
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Отмечается, что в соответствии с международными стандартами планируется разработать новые учебники для преподавания узбекского языка как иностранного. Они охватят разделы, включающих в себя речевые навыки (говорение, письмо), а также лексику (грамматика, словарный запас).
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Кроме того, книга для обучения будет содержать рабочую тетрадь, узбекский алфавит на латинице, аудиозаписи в формате MP3, а также функцию сканирования страницы при помощи QR-кода.
В Министерстве также уточнили, что словарь в учебнике будет приведен на казахском, кыргызском, каракалпакском, туркменском, таджикском, русском и английском языках. Его разместят через систему QR-кодов.
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