https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-russkix-klassax-uzbekskiy-yazyk-nachnut-prepodavat-kak-inostrannyy-18670135.html
В русских классах узбекский язык начнут преподавать как иностранный
В русских классах узбекский язык начнут преподавать как иностранный
На основе отечественной учебной программы разработан учебник государственного языка для учащихся других национальностей. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T12:47+0500
2021-05-11T12:47+0500
2021-05-11T12:47+0500
общество
школы
книга
учебник
узбекский язык
министерство народного образования узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/363/68/3636890_0:323:2703:1843_1920x0_80_0_0_0acef17fcbd0a1c58e7086a9da7811d0.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В классах, где узбекский не является языком обучения, он будет преподаваться как иностранный. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования. По информации МНО, на основе отечественной учебной программы разработан учебник узбекского языка для учащихся других национальностей. Его внедрят в школьную программу в 2021-2022 учебном году.Отмечается, что в соответствии с международными стандартами планируется разработать новые учебники для преподавания узбекского языка как иностранного. Они охватят разделы, включающих в себя речевые навыки (говорение, письмо), а также лексику (грамматика, словарный запас).Кроме того, книга для обучения будет содержать рабочую тетрадь, узбекский алфавит на латинице, аудиозаписи в формате MP3, а также функцию сканирования страницы при помощи QR-кода.В Министерстве также уточнили, что словарь в учебнике будет приведен на казахском, кыргызском, каракалпакском, туркменском, таджикском, русском и английском языках. Его разместят через систему QR-кодов.
https://uz.sputniknews.ru/20201102/V-Tashkente-bolee-50-pervoklassnikov-obuchayutsya-na-uzbekskom-yazyke-15307044.html
https://uz.sputniknews.ru/20201001/V-Kieve-proshla-prezentatsiya-tolkovogo-slovarya-uzbekskogo-yazyka-15095371.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/363/68/3636890_0:21:2703:2048_1920x0_80_0_0_f2aafb381c3652fc324c2adeec0bf894.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
школы, книга, учебник, узбекский язык, министерство народного образования узбекистана
В русских классах узбекский язык начнут преподавать как иностранный
На основе отечественной учебной программы разработан учебник государственного языка для учащихся других национальностей.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
В классах, где узбекский не является языком обучения, он будет преподаваться как иностранный. Об этом сообщили
в пресс-службе Министерства народного образования.
По информации МНО, на основе отечественной учебной программы разработан учебник узбекского языка для учащихся других национальностей. Его внедрят в школьную программу в 2021-2022 учебном году.
Отмечается, что в соответствии с международными стандартами планируется разработать новые учебники для преподавания узбекского языка как иностранного. Они охватят разделы, включающих в себя речевые навыки (говорение, письмо), а также лексику (грамматика, словарный запас).
Кроме того, книга для обучения будет содержать рабочую тетрадь, узбекский алфавит на латинице, аудиозаписи в формате MP3, а также функцию сканирования страницы при помощи QR-кода.
В Министерстве также уточнили, что словарь в учебнике будет приведен на казахском, кыргызском, каракалпакском, туркменском, таджикском, русском и английском языках. Его разместят через систему QR-кодов.