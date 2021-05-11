https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-senate-prokommentirovali-stroitelstvo-okolo-pamyatnika-ming-urik-18680229.html

В Сенате прокомментировали строительство около памятника Минг Урик

В Сенате прокомментировали строительство около памятника Минг Урик

Вопрос находится на контроле Комитета по вопросам молодежи, культуры и спорта. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T19:38+0500

2021-05-11T19:38+0500

2021-05-11T19:38+0500

общество

сенат олий мажлиса

гувд ташкента

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Комитете Сената Олий Мажлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта прокомментировали строительные работы около археологического памятника "Минг Урик Шахристони" в Мирабадском районе Ташкента. Он находится в Государственном реестре объектов культурного наследия.Ранее комитет взял этот вопрос на контроль."Мониторинг, проведенный 4 мая, показал, что строительные работы не прекращаются", — говорится в публикации.В тот же день Управление культурного наследия Ташкента обратилось в столичную прокуратуру с просьбой принять меры по данному факту, рассказали в комитете.Шестого мая ГУВД столицы предоставило в городское управление культурного наследия проектные документы, однако Научно-экспертный совет при Департаменте культурного наследия отклонил их. Документы предложено было предоставить на очередной Ученый совет. Специалисты-археологи заново получили заключения.Вопрос остается на контроле комитета.

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сенат олий мажлиса, гувд ташкента