https://uz.sputniknews.ru/20210511/vlasti-bishkeka-zakupyat-350-ekologichnyx-avtobusov-iz-uzbekistana-18681837.html
Власти Бишкека закупят 350 экологичных автобусов из Узбекистана
Власти Бишкека закупят 350 экологичных автобусов из Узбекистана
В ближайшие три года количество автобусов на газомоторном двигателе в Бишкеке увеличится до тысячи единиц. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T20:08+0500
2021-05-11T20:08+0500
2021-05-11T20:17+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Кыргызстан закупит не менее 350 экологичных автобусов ISUZU узбекского производства, работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека."Первая партия автобусов будет поставлена на маршрутные линии города до 1 июля 2021 года", – информируют в администрации города.В мэрии также уточняют, что в ближайшие три года в Бишкеке количество автобусов на газомоторном двигателе увеличится до тысячи единиц. Среди них будут также 9, 10, 12-метровые транспортные средства, которые адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями.
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автобусы, производство, кыргызстан, бишкек, узбекистан
Власти Бишкека закупят 350 экологичных автобусов из Узбекистана
20:08 11.05.2021 (обновлено: 20:17 11.05.2021)
В ближайшие три года количество автобусов на газомоторном двигателе в Бишкеке увеличится до тысячи единиц.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Кыргызстан закупит не менее 350 экологичных автобусов ISUZU узбекского производства, работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщает
пресс-служба мэрии Бишкека.
"Первая партия автобусов будет поставлена на маршрутные линии города до 1 июля 2021 года", – информируют в администрации города.
В мэрии также уточняют, что в ближайшие три года в Бишкеке количество автобусов на газомоторном двигателе увеличится до тысячи единиц. Среди них будут также 9, 10, 12-метровые транспортные средства, которые адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями.