https://uz.sputniknews.ru/20210511/vlasti-bishkeka-zakupyat-350-ekologichnyx-avtobusov-iz-uzbekistana-18681837.html

Власти Бишкека закупят 350 экологичных автобусов из Узбекистана

Власти Бишкека закупят 350 экологичных автобусов из Узбекистана

В ближайшие три года количество автобусов на газомоторном двигателе в Бишкеке увеличится до тысячи единиц. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T20:08+0500

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в мире

автобусы

производство

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Кыргызстан закупит не менее 350 экологичных автобусов ISUZU узбекского производства, работающих на газомоторном топливе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека."Первая партия автобусов будет поставлена на маршрутные линии города до 1 июля 2021 года", – информируют в администрации города.В мэрии также уточняют, что в ближайшие три года в Бишкеке количество автобусов на газомоторном двигателе увеличится до тысячи единиц. Среди них будут также 9, 10, 12-метровые транспортные средства, которые адаптируют для пассажиров с ограниченными возможностями.

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автобусы, производство, кыргызстан, бишкек, узбекистан