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"Вы не слышите? Они здесь": Зеленский пошутил про русских на встрече с Блинкеном
"Вы не слышите? Они здесь": Зеленский пошутил про русских на встрече с Блинкеном
Президент Украины Владимир Зеленский пошутил о российском присутствии во время брифинга с госсекретарем США Энтони Блинкеном. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
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Отвечая на вопрос журналистки о ситуации с войсками РФ у границ и проведении реформ в стране, Зеленский поинтересовался, понимает ли его корреспондент. Та ответила, что слова главы государства звучат в русском переводе.В МИД РФ между тем решили ответить на забавное замечание. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что русские также находятся в головах украинских политиков.
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"Вы не слышите? Они здесь": Зеленский пошутил про русских на встрече с Блинкеном

11:38 11.05.2021
425
Президент Украины Владимир Зеленский пошутил о российском присутствии во время брифинга с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Отвечая на вопрос журналистки о ситуации с войсками РФ у границ и проведении реформ в стране, Зеленский поинтересовался, понимает ли его корреспондент.
Та ответила, что слова главы государства звучат в русском переводе.
"Русский перевод? Они здесь, они повсюду", — пошутил украинский лидер.
В МИД РФ между тем решили ответить на забавное замечание. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что русские также находятся в головах украинских политиков.
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