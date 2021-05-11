https://uz.sputniknews.ru/20210511/vy-ne-slyshite-oni-zdes-zelenskiy-poshutil-pro-russkix-na-vstreche-s-blinkenom-18668073.html

"Вы не слышите? Они здесь": Зеленский пошутил про русских на встрече с Блинкеном

"Вы не слышите? Они здесь": Зеленский пошутил про русских на встрече с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил о российском присутствии во время брифинга с госсекретарем США Энтони Блинкеном. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T11:38+0500

2021-05-11T11:38+0500

2021-05-11T11:38+0500

видео

владимир зеленский

украина

сша

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0b/18667834_0:43:1057:638_1920x0_80_0_0_cf400266bf548c9ed0ccca9b28965f6c.jpg

Отвечая на вопрос журналистки о ситуации с войсками РФ у границ и проведении реформ в стране, Зеленский поинтересовался, понимает ли его корреспондент. Та ответила, что слова главы государства звучат в русском переводе.В МИД РФ между тем решили ответить на забавное замечание. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что русские также находятся в головах украинских политиков.

украина

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, владимир зеленский, украина, сша, мультимедиа