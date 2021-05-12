Навозная терапия, или Как индийцы защищают свой иммунитет от COVID — фото

Местные жители считают, что навоз отлично помогает в лечении и предупреждении заболевания COVID-19.
Местные жители считают, что навоз отлично помогает в лечении и предупреждении заболевания COVID-19.
Чтобы почувствовать "целебные" свойства субстанции, необходимо покрыться ею с ног до головы.
Чтобы почувствовать "целебные" свойства субстанции, необходимо покрыться ею с ног до головы.
На "процедуры" местные жители ходят раз в неделю.
В индуизме корова является священным символом жизни и земли.
На протяжении своей многовековой истории индуисты использовали коровий навоз для уборки домов и для молитвенных ритуалов. Считалось, что навоз обладает антисептическими свойствами.
На протяжении своей многовековой истории индуисты использовали коровий навоз для уборки домов и для молитвенных ритуалов. Считалось, что навоз обладает антисептическими свойствами.
Однако врачи и ученые со всего мира призывают остерегаться альтернативных методов лечения COVID-19.
Однако врачи и ученые со всего мира призывают остерегаться альтернативных методов лечения COVID-19.
Критики заявляют, что такой метод привести к ложному чувству безопасности и осложнить проблемы со здоровьем.
Критики заявляют, что такой метод привести к ложному чувству безопасности и осложнить проблемы со здоровьем.
Пока нет научного подтверждения эффективности навоза. Кроме того, есть риск передачи других болезней от животных к человеку.
Пока нет научного подтверждения эффективности навоза. Кроме того, есть риск передачи других болезней от животных к человеку.
То, что местные жители ищут всяческие пути защиты от COVID-19, не удивительно: сейчас Индия занимает второе место в мире по числу заболеваний.
То, что местные жители ищут всяческие пути защиты от COVID-19, не удивительно: сейчас Индия занимает второе место в мире по числу заболеваний.
Ранее страна буквально задыхалась от запаха костров, на которых сжигали скончавшихся пациентов с COVID-19.
Ранее страна буквально задыхалась от запаха костров, на которых сжигали скончавшихся пациентов с COVID-19.