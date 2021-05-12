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Навозная терапия, или Как индийцы защищают свой иммунитет от COVID — фото
Навозная терапия, или Как индийцы защищают свой иммунитет от COVID — фото
Пока весь мир пытается запастись таблетками и лекарствами для иммунитета, индийцы нашли более простое и не менее действенное средство — коровий навоз. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
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иммунитет, пандемия, коронавирус, индия, мультимедиа , фото

Навозная терапия, или Как индийцы защищают свой иммунитет от COVID — фото

13:29 12.05.2021
872
Пока весь мир пытается запастись таблетками и лекарствами для иммунитета, индийцы нашли более простое и не менее действенное средство — коровий навоз.
© REUTERS / Amit Dave

Местные жители считают, что навоз отлично помогает в лечении и предупреждении заболевания COVID-19.

Местные жители считают, что навоз отлично помогает в лечении и предупреждении заболевания COVID-19. - Sputnik Узбекистан
1/10
© REUTERS / Amit Dave

Местные жители считают, что навоз отлично помогает в лечении и предупреждении заболевания COVID-19.

© REUTERS / Amit Dave

Чтобы почувствовать "целебные" свойства субстанции, необходимо покрыться ею с ног до головы.

Чтобы почувствовать &quot;целебные&quot; свойства субстанции, необходимо покрыться ею с ног до головы. - Sputnik Узбекистан
2/10
© REUTERS / Amit Dave

Чтобы почувствовать "целебные" свойства субстанции, необходимо покрыться ею с ног до головы.

© REUTERS / Amit Dave

На "процедуры" местные жители ходят раз в неделю.

На &quot;процедуры&quot; местные жители ходят раз в неделю. - Sputnik Узбекистан
3/10
© REUTERS / Amit Dave

На "процедуры" местные жители ходят раз в неделю.

© REUTERS / Amit Dave

В индуизме корова является священным символом жизни и земли.

В индуизме корова является священным символом жизни и земли. - Sputnik Узбекистан
4/10
© REUTERS / Amit Dave

В индуизме корова является священным символом жизни и земли.

© REUTERS / Amit Dave

На протяжении своей многовековой истории индуисты использовали коровий навоз для уборки домов и для молитвенных ритуалов. Считалось, что навоз обладает антисептическими свойствами.

На протяжении своей многовековой истории индуисты использовали коровий навоз для уборки домов и для молитвенных ритуалов. Считалось, что навоз обладает антисептическими свойствами. - Sputnik Узбекистан
5/10
© REUTERS / Amit Dave

На протяжении своей многовековой истории индуисты использовали коровий навоз для уборки домов и для молитвенных ритуалов. Считалось, что навоз обладает антисептическими свойствами.

© REUTERS / Amit Dave

Однако врачи и ученые со всего мира призывают остерегаться альтернативных методов лечения COVID-19.

Однако врачи и ученые со всего мира призывают остерегаться альтернативных методов лечения COVID-19. - Sputnik Узбекистан
6/10
© REUTERS / Amit Dave

Однако врачи и ученые со всего мира призывают остерегаться альтернативных методов лечения COVID-19.

© REUTERS / Amit Dave

Критики заявляют, что такой метод привести к ложному чувству безопасности и осложнить проблемы со здоровьем.

Критики заявляют, что такой метод привести к ложному чувству безопасности и осложнить проблемы со здоровьем. - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / Amit Dave

Критики заявляют, что такой метод привести к ложному чувству безопасности и осложнить проблемы со здоровьем.

© REUTERS / Amit Dave

Пока нет научного подтверждения эффективности навоза. Кроме того, есть риск передачи других болезней от животных к человеку.

Пока нет научного подтверждения эффективности навоза. Кроме того, есть риск передачи других болезней от животных к человеку. - Sputnik Узбекистан
8/10
© REUTERS / Amit Dave

Пока нет научного подтверждения эффективности навоза. Кроме того, есть риск передачи других болезней от животных к человеку.

© REUTERS / Amit Dave

То, что местные жители ищут всяческие пути защиты от COVID-19, не удивительно: сейчас Индия занимает второе место в мире по числу заболеваний.

То, что местные жители ищут всяческие пути защиты от COVID-19, не удивительно: сейчас Индия занимает второе место в мире по числу заболеваний. - Sputnik Узбекистан
9/10
© REUTERS / Amit Dave

То, что местные жители ищут всяческие пути защиты от COVID-19, не удивительно: сейчас Индия занимает второе место в мире по числу заболеваний.

© REUTERS / Amit Dave

Ранее страна буквально задыхалась от запаха костров, на которых сжигали скончавшихся пациентов с COVID-19.

Ранее страна буквально задыхалась от запаха костров, на которых сжигали скончавшихся пациентов с COVID-19. - Sputnik Узбекистан
10/10
© REUTERS / Amit Dave

Ранее страна буквально задыхалась от запаха костров, на которых сжигали скончавшихся пациентов с COVID-19.

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