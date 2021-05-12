https://uz.sputniknews.ru/20210512/abbyasov-rasskazal-kak-uraza-xayit-proydet-v-moskve-i-gde-mojno-budet-posmotret-propoved-18703939.html
Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть проповедь
Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть проповедь
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов разъяснил, как будут проходить проповеди в праздник Ураза Хайит в центральных мечетях... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T21:40+0500
2021-05-12T21:40+0500
2021-05-12T21:40+0500
общество
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Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть намаз
Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть намаз
В этом году светлый праздник Ураза байрам (Ураза хайит) мусульмане России отметят не полномасштабно, как это бывает обычно. В Москве в связи с коронавирусными ограничениями по просьбе городских властей и Роспотребнадзора все мечети будут закрыты для верующих, чтобы не усугублять ситуацию с заболеваемостью. Он добавил, что верующие смогут совершить молитву в домашних условиях, а затем разделить праздничную трапезу со своими близкими.Подробнее слушайте в радиоподкасте.
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аудио, молитва, ислам, праздник, мусульмане, москва, радио, ураза-байрам
Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть проповедь
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов разъяснил, как будут проходить проповеди в праздник Ураза Хайит в центральных мечетях Москвы, а также в Московской области.
В этом году светлый праздник Ураза байрам (Ураза хайит) мусульмане России отметят не полномасштабно, как это бывает обычно. В Москве в связи с коронавирусными ограничениями по просьбе городских властей и Роспотребнадзора все мечети будут закрыты для верующих, чтобы не усугублять ситуацию с заболеваемостью.
"Однако 13 мая в 7 часов утра в Московской Соборной мечети соберутся все столичные имамы и представители Духовного управление мусульман РФ без прихожан и отдадут дань великому празднику. Так будет не во всей России — в Московской области и других регионах на открытых площадках будут проводится мероприятия с участием верующих. Для тех верующих, у кого не будет возможности посетить вживую мероприятие, будет организована онлайн-трансляция проповеди на федеральном телеканале", — пояснил Аббясов.
Он добавил, что верующие смогут совершить молитву в домашних условиях, а затем разделить праздничную трапезу со своими близкими.
Подробнее слушайте в радиоподкасте.