Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210512/abbyasov-rasskazal-kak-uraza-xayit-proydet-v-moskve-i-gde-mojno-budet-posmotret-propoved-18703939.html
Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть проповедь
Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть проповедь
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов разъяснил, как будут проходить проповеди в праздник Ураза Хайит в центральных мечетях... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T21:40+0500
2021-05-12T21:40+0500
общество
молитва
ислам
праздник
мусульмане
москва
радио
ураза-байрам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/19/15054843_0:139:2511:1551_1920x0_80_0_0_4cf5c64d1f5b77c412ce4095f529bbe3.jpg
Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть намаз
Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть намаз
В этом году светлый праздник Ураза байрам (Ураза хайит) мусульмане России отметят не полномасштабно, как это бывает обычно. В Москве в связи с коронавирусными ограничениями по просьбе городских властей и Роспотребнадзора все мечети будут закрыты для верующих, чтобы не усугублять ситуацию с заболеваемостью. Он добавил, что верующие смогут совершить молитву в домашних условиях, а затем разделить праздничную трапезу со своими близкими.Подробнее слушайте в радиоподкасте.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/19/15054843_258:0:2511:1690_1920x0_80_0_0_16cb9b8a9bb0a16961dc0d4e0933d1c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аудио, молитва, ислам, праздник, мусульмане, москва, радио, ураза-байрам

Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть проповедь

21:40 12.05.2021
1230
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов разъяснил, как будут проходить проповеди в праздник Ураза Хайит в центральных мечетях Москвы, а также в Московской области.
В этом году светлый праздник Ураза байрам (Ураза хайит) мусульмане России отметят не полномасштабно, как это бывает обычно. В Москве в связи с коронавирусными ограничениями по просьбе городских властей и Роспотребнадзора все мечети будут закрыты для верующих, чтобы не усугублять ситуацию с заболеваемостью.
"Однако 13 мая в 7 часов утра в Московской Соборной мечети соберутся все столичные имамы и представители Духовного управление мусульман РФ без прихожан и отдадут дань великому празднику. Так будет не во всей России — в Московской области и других регионах на открытых площадках будут проводится мероприятия с участием верующих. Для тех верующих, у кого не будет возможности посетить вживую мероприятие, будет организована онлайн-трансляция проповеди на федеральном телеканале", — пояснил Аббясов.
Он добавил, что верующие смогут совершить молитву в домашних условиях, а затем разделить праздничную трапезу со своими близкими.
Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть намаз
Подробнее слушайте в радиоподкасте.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:40Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть проповедь
21:36Царь всех зверей: во дворе одного из домов Коканда обнаружена клетка со львом
20:58Казанский суд вынес решение об аресте напавшего на школу Ильназа Галявиева — видео
20:17В Ташкенте на Рамазан хайит перекроют несколько улиц
19:31Возобновляется регулярное авиасообщение между Алматы и Самаркандом
18:49Названа самая низкая и высокая стоимость растительного масла в Узбекистане
18:23Узбекистан призвал к немедленному прекращению насилия в Восточном Иерусалиме
17:48Камилов призвал Китай и страны ЦА поддержать идею создания центра коммуникаций
17:42Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с премьером Японии
17:38Назначен глава Хорезмского областного управления культуры
17:15В Кашкадарье турецкий режиссер поставил спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя
16:55Сколько денежных переводов поступило в Узбекистан в 2021 году
16:44Мужчина пропал в Ташкенте после выхода с работы — фото и приметы
16:12Президент поручил вдоволь обеспечить узбекистанцев мясом и растительным маслом
16:11По праздничному графику: как меняется расписание автобусов на Рамазан хайит
16:07В Андижанской области за день открыли 20 гостевых домов
15:59Олег Мальгинов о трагедии в Казани: мы потрясены — никаких оправданий быть не может
15:52В США взяли на работу тысячу диких кошек
15:37Мирзиёев оценил экономические успехи Узбекистана
15:17Камнем по голове: под Ташкентом пассажир оглушил и ограбил знакомого водителя