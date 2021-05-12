https://uz.sputniknews.ru/20210512/abbyasov-rasskazal-kak-uraza-xayit-proydet-v-moskve-i-gde-mojno-budet-posmotret-propoved-18703939.html

Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть проповедь

Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть проповедь

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов разъяснил, как будут проходить проповеди в праздник Ураза Хайит в центральных мечетях... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T21:40+0500

2021-05-12T21:40+0500

2021-05-12T21:40+0500

общество

молитва

ислам

праздник

мусульмане

москва

радио

ураза-байрам

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Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть намаз Аббясов рассказал, как Ураза хайит пройдет в Москве и где можно будет посмотреть намаз

В этом году светлый праздник Ураза байрам (Ураза хайит) мусульмане России отметят не полномасштабно, как это бывает обычно. В Москве в связи с коронавирусными ограничениями по просьбе городских властей и Роспотребнадзора все мечети будут закрыты для верующих, чтобы не усугублять ситуацию с заболеваемостью. Он добавил, что верующие смогут совершить молитву в домашних условиях, а затем разделить праздничную трапезу со своими близкими.Подробнее слушайте в радиоподкасте.

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аудио, молитва, ислам, праздник, мусульмане, москва, радио, ураза-байрам