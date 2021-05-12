https://uz.sputniknews.ru/20210512/inostranets-pytalsya-provezti-v-svoem-jeludke-pochti-polkilo-narkotikov-18690526.html
Иностранец "съел" почти полкило наркотиков и попытался попасть в Узбекистан
Иностранец "съел" почти полкило наркотиков и попытался попасть в Узбекистан
В результате обследования во внутренних органах гражданина были обнаружены и изъяты 47 единиц герметичных капсул овальной формы. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T12:27+0500
2021-05-12T12:27+0500
2021-05-12T12:34+0500
общество
таможенники
наркотики
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Узбекские таможенники задержали иностранца, который пытался провезти наркотики.Его вычислили во время досмотра на приграничном таможенном посту "Айритом". Сотрудники просканировали пассажира через систему Body Scanning и обнаружили в районе живота подозрительные предметы.Иностранца отправили в медучреждение Термеза, где врачи провели обследование. В результате были найдены и изъяты 47 капсул. В этих капсулах были спрятаны 423,42 грамма наркотического опиума и 17 белых таблеток.Мужчина задержан. Ведется следствие.
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таможенники, наркотики, сурхандарьинская область
Иностранец "съел" почти полкило наркотиков и попытался попасть в Узбекистан
12:27 12.05.2021 (обновлено: 12:34 12.05.2021)
В результате обследования во внутренних органах гражданина были обнаружены и изъяты 47 единиц герметичных капсул овальной формы.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Узбекские таможенники задержали
иностранца, который пытался провезти наркотики.
Его вычислили во время досмотра на приграничном таможенном посту "Айритом". Сотрудники просканировали пассажира через систему Body Scanning и обнаружили в районе живота подозрительные предметы.
Иностранца отправили в медучреждение Термеза, где врачи провели обследование. В результате были найдены и изъяты 47 капсул.
В этих капсулах были спрятаны 423,42 грамма наркотического опиума и 17 белых таблеток.
Мужчина задержан. Ведется следствие.