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Как прежде уже не будет: РФ выходит из главного военного договора с Западом
Как прежде уже не будет: РФ выходит из главного военного договора с Западом
Президент РФ Владимир Путин внес в российскую Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T09:59+0500
2021-05-12T09:59+0500
2021-05-12T10:05+0500
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договор по открытому небу
договор
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сша
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Это одно из главных военных соглашений между Москвой и Западом. Документ был подписан в 1992 году для укрепления доверия в Европе после холодной войны. До ноября 2020-го участниками соглашения были более 30 стран, однако затем из него вышли США.Однако в Москве заявили, что это выдуманный предлог, придуманный для достижения своих стратегических интересов.Зачем был нужен этот договор и почему теперь из него выходит РФ — смотрите в видеосюжете.
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видео, договор по открытому небу, договор, вашингтон, москва, сша
Как прежде уже не будет: РФ выходит из главного военного договора с Западом
09:59 12.05.2021 (обновлено: 10:05 12.05.2021)
Президент РФ Владимир Путин внес в российскую Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Это одно из главных военных соглашений между Москвой и Западом. Документ был подписан в 1992 году для укрепления доверия в Европе после холодной войны.
До ноября 2020-го участниками соглашения были более 30 стран, однако затем из него вышли США.
Вашингтон тогда мотивировал свои действия так: Россия якобы нарушает условия ДОН, а, значит, в договоре нет смысла.
Однако в Москве заявили, что это выдуманный предлог, придуманный для достижения своих стратегических интересов.
Зачем был нужен этот договор и почему теперь из него выходит РФ — смотрите в видеосюжете.