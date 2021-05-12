https://uz.sputniknews.ru/20210512/kak-prejde-uje-ne-budet-rf-vyxodit-iz-glavnogo-voennogo-soglasheniya-s-zapadom--video-18685727.html

Как прежде уже не будет: РФ выходит из главного военного договора с Западом

Как прежде уже не будет: РФ выходит из главного военного договора с Западом

Президент РФ Владимир Путин внес в российскую Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T09:59+0500

2021-05-12T09:59+0500

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видео

договор по открытому небу

договор

вашингтон

москва

сша

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Это одно из главных военных соглашений между Москвой и Западом. Документ был подписан в 1992 году для укрепления доверия в Европе после холодной войны. До ноября 2020-го участниками соглашения были более 30 стран, однако затем из него вышли США.Однако в Москве заявили, что это выдуманный предлог, придуманный для достижения своих стратегических интересов.Зачем был нужен этот договор и почему теперь из него выходит РФ — смотрите в видеосюжете.

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видео, договор по открытому небу, договор, вашингтон, москва, сша