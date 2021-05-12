Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210512/kak-prejde-uje-ne-budet-rf-vyxodit-iz-glavnogo-voennogo-soglasheniya-s-zapadom--video-18685727.html
Как прежде уже не будет: РФ выходит из главного военного договора с Западом
Как прежде уже не будет: РФ выходит из главного военного договора с Западом
Президент РФ Владимир Путин внес в российскую Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T09:59+0500
2021-05-12T10:05+0500
видео
договор по открытому небу
договор
вашингтон
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0c/18688314_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cb9b2dc8d8b474d943ea145c80e9b25c.jpg
Это одно из главных военных соглашений между Москвой и Западом. Документ был подписан в 1992 году для укрепления доверия в Европе после холодной войны. До ноября 2020-го участниками соглашения были более 30 стран, однако затем из него вышли США.Однако в Москве заявили, что это выдуманный предлог, придуманный для достижения своих стратегических интересов.Зачем был нужен этот договор и почему теперь из него выходит РФ — смотрите в видеосюжете.
вашингтон
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0c/18688314_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f13e60605a2cd912f02236c2803c6d41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, договор по открытому небу, договор, вашингтон, москва, сша

Как прежде уже не будет: РФ выходит из главного военного договора с Западом

09:59 12.05.2021 (обновлено: 10:05 12.05.2021)
705
Президент РФ Владимир Путин внес в российскую Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).
Это одно из главных военных соглашений между Москвой и Западом. Документ был подписан в 1992 году для укрепления доверия в Европе после холодной войны.
До ноября 2020-го участниками соглашения были более 30 стран, однако затем из него вышли США.
Вашингтон тогда мотивировал свои действия так: Россия якобы нарушает условия ДОН, а, значит, в договоре нет смысла.
Однако в Москве заявили, что это выдуманный предлог, придуманный для достижения своих стратегических интересов.
Зачем был нужен этот договор и почему теперь из него выходит РФ — смотрите в видеосюжете.
100001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:11В Узбекистане просят снизить максимальную скорость транспорта в городах
12:55Узбекистан поддержит кредитами одну из самых перспективных сфер экономики
12:27Иностранец "съел" почти полкило наркотиков и попытался попасть в Узбекистан
12:19Узбекистан поприветствовал перемирие в Афганистане в связи с праздником Ид аль-Фитр
11:53В Ташкенте появилась книга соболезнований семьям погибших при стрельбе в Казани
11:25Заведующая зангиатинским детсадом присвоила почти миллиард сумов
11:20Узбекский как иностранный: МНО объяснило, почему изменится методика преподавания госязыка
11:15Европейцам начали делать прививки от COVID в замке Дракулы
10:56Американцам не хватает денег на бензин: виноваты русские
10:42Сеть IT-техникумов свяжет весь Узбекистан
10:24Украинская земля уже на пути в Евросоюз!
09:59Как прежде уже не будет: РФ выходит из главного военного договора с Западом
09:28Стало известно время праздничного намаза в разных регионах Узбекистана
09:00Ташкент и Пекин хотят ускорить строительство железной дороги через Кыргызстан
08:28Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в казанской школе
Вчера"Спутник V" спасает Европу и ООН
ВчераМирзиёев повысил пенсии ветеранам ВОВ
ВчераНайдет ли Пентагон себе место в Центральной Азии после ухода из Афганистана?
ВчераКакие уловки используют мошенники и как защитить свои деньги — ответ ЦБ
ВчераВласти Бишкека закупят 350 экологичных автобусов из Узбекистана