https://uz.sputniknews.ru/20210512/kamilov-prizval-kitay-i-strany-tsa-podderjat-ideyu-sozdaniya-tsentra-kommunikatsiy-18698949.html

Камилов призвал Китай и страны ЦА поддержать идею создания центра коммуникаций

Камилов призвал Китай и страны ЦА поддержать идею создания центра коммуникаций

Глава внешнеполитического ведомства РУз в среду принял участие во второй министерской встрече в формате "Китай — Центральная Азия". 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T17:48+0500

2021-05-12T17:48+0500

2021-05-12T17:48+0500

политика

мид узбекистана

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Власти Узбекистана призывают Китай и страны Центральной Азии поддержать идею создания под эгидой ООН центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности в регионе, сообщает пресс-служба МИД РУз.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре 2020-го, выступая на сессии Генассамблеи ООН, предложил создать под эгидой организации центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности в Центральной Азии.По данным пресс-службы, 12 мая министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в Сиане принял участие во второй министерской встрече в формате "Китай — Центральная Азия". На мероприятии также присутствовали главы внешнеполитических ведомств Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам улучшения инфраструктуры и условий мультимодальных перевозок, создания более благоприятных условий для интеграции Центральной Азии в систему глобальных транспортных коридоров.Первая министерская встреча "Центральная Азия — Китай" состоялась 16 июля 2020 года в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. В онлайн-мероприятии приняли участие главы МИД Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В ходе встречи Абдулазиз Камилов предложил участникам формата разработать комплексную программу по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

https://uz.sputniknews.ru/20200923/Kakie-initsiativy-vydvinul-Mirziev-na-75-y-sessii-Genassamblei-OON-15039675.html

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мид узбекистана, абдулазиз камилов