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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210512/kamnem-po-golove-pod-tashkentom-passajir-oglushil-i-ograbil-znakomogo-voditelya-18694180.html
Камнем по голове: под Ташкентом пассажир оглушил и ограбил знакомого водителя
Камнем по голове: под Ташкентом пассажир оглушил и ограбил знакомого водителя
Мужчина узнал, что водитель получил крупную сумму денег, чтобы отвести их адресату в Ташкенте, и решил завладеть ими. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T15:17+0500
2021-05-12T15:17+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
задержание преступников
разбой
нападение
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Правоохранители задержали 25-летнего подозреваемого в разбойном нападении на водителя, совершенного на трассе Ташкент-Термез, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.По данным следствия, 33-летний пострадавший водитель автомобиля “Cobalt” и задержанный знакомы. Утром 8 мая он взял его в салон пассажиром, а вместе с ним еще двух неизвестных попутчиков. Проезжая махаллю Чаманзор в Янгиюльском районе приятель попросил остановить машину на обочине дороги, а когда водитель отвлекся нанес ему несколько ударов камнем по голове, забрал 4 800 долларов, находившиеся при нем и скрылся с места преступления. В спешке, испугавшись произошедшего, покинули место происшествия и другие пассажиры.Как оказалось, мужчина знал, что водитель получил деньги, чтобы передать их адресату в Ташкенте. Тогда-то у него и возник умысел ими завладеть.В отношении подозреваемого следственным отделением при ОВД Янгиюльского района возбуждено уголовное дело по пунктам “а,в” части второй статьи 164 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (разбой, совершенный с применением оружия или других предметов, использованных в качестве оружия в значительном размере). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
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следственный департамент при мвд узбекистана, задержание преступников, разбой, нападение

Камнем по голове: под Ташкентом пассажир оглушил и ограбил знакомого водителя

15:17 12.05.2021
689
© Sputnik / Рамиз БахтияровМилиция
Милиция - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мужчина узнал, что водитель получил крупную сумму денег, чтобы отвести их адресату в Ташкенте, и решил завладеть ими.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Правоохранители задержали 25-летнего подозреваемого в разбойном нападении на водителя, совершенного на трассе Ташкент-Термез, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.
По данным следствия, 33-летний пострадавший водитель автомобиля “Cobalt” и задержанный знакомы. Утром 8 мая он взял его в салон пассажиром, а вместе с ним еще двух неизвестных попутчиков.
Проезжая махаллю Чаманзор в Янгиюльском районе приятель попросил остановить машину на обочине дороги, а когда водитель отвлекся нанес ему несколько ударов камнем по голове, забрал 4 800 долларов, находившиеся при нем и скрылся с места преступления. В спешке, испугавшись произошедшего, покинули место происшествия и другие пассажиры.
© Следственный департамент при МВД УзбекистанаКровь в салоне автомобиля
Кровь в салоне автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
Кровь в салоне автомобиля
© Следственный департамент при МВД Узбекистана
“В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совершивший данное преступление С.Шокир задержан в процессуальном порядке, в качестве вещественных доказательств у него изъяты деньги, добытые им разбойным путем”, - говорится в сообщении.
Как оказалось, мужчина знал, что водитель получил деньги, чтобы передать их адресату в Ташкенте. Тогда-то у него и возник умысел ими завладеть.
В отношении подозреваемого следственным отделением при ОВД Янгиюльского района возбуждено уголовное дело по пунктам “а,в” части второй статьи 164 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (разбой, совершенный с применением оружия или других предметов, использованных в качестве оружия в значительном размере). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
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