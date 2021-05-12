https://uz.sputniknews.ru/20210512/kamnem-po-golove-pod-tashkentom-passajir-oglushil-i-ograbil-znakomogo-voditelya-18694180.html

Камнем по голове: под Ташкентом пассажир оглушил и ограбил знакомого водителя

Камнем по голове: под Ташкентом пассажир оглушил и ограбил знакомого водителя

Мужчина узнал, что водитель получил крупную сумму денег, чтобы отвести их адресату в Ташкенте, и решил завладеть ими. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T15:17+0500

2021-05-12T15:17+0500

2021-05-12T15:17+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

задержание преступников

разбой

нападение

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Правоохранители задержали 25-летнего подозреваемого в разбойном нападении на водителя, совершенного на трассе Ташкент-Термез, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.По данным следствия, 33-летний пострадавший водитель автомобиля “Cobalt” и задержанный знакомы. Утром 8 мая он взял его в салон пассажиром, а вместе с ним еще двух неизвестных попутчиков. Проезжая махаллю Чаманзор в Янгиюльском районе приятель попросил остановить машину на обочине дороги, а когда водитель отвлекся нанес ему несколько ударов камнем по голове, забрал 4 800 долларов, находившиеся при нем и скрылся с места преступления. В спешке, испугавшись произошедшего, покинули место происшествия и другие пассажиры.Как оказалось, мужчина знал, что водитель получил деньги, чтобы передать их адресату в Ташкенте. Тогда-то у него и возник умысел ими завладеть.В отношении подозреваемого следственным отделением при ОВД Янгиюльского района возбуждено уголовное дело по пунктам “а,в” части второй статьи 164 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (разбой, совершенный с применением оружия или других предметов, использованных в качестве оружия в значительном размере). Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

следственный департамент при мвд узбекистана, задержание преступников, разбой, нападение