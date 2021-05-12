https://uz.sputniknews.ru/20210512/kubok-xokima-po-nastolnomu-tennisu-proydet-v-tashkente-18693386.html
Кубок хокима по настольному теннису пройдет в Ташкенте
Кубок хокима по настольному теннису пройдет в Ташкенте
В соревнованиях смогут принять участие все желающие, единственное условие — совершеннолетие. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T14:38+0500
2021-05-12T14:38+0500
2021-05-12T14:38+0500
спорт
настольный теннис
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Кубок хокима по настольному теннису пройдет в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает пресс-служба районной администрации.Даты пока не названы. В соревнованиях смогут принять участие совершеннолетние жители города вне зависимости от пола.Настольный теннис — спортивная игра с мячом, в которой используют специальные ракетки и стол, разграниченный сеткой пополам. Эту игру относят к аэробным нагрузкам, усиливающим кровообращение, положительно влияющим на работу сердца и повышающим выносливость организма.С 1988 года настольный теннис является олимпийским видом спорта.
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MIA „Rosiya Segodnya“
настольный теннис, ташкент
Кубок хокима по настольному теннису пройдет в Ташкенте
В соревнованиях смогут принять участие все желающие, единственное условие — совершеннолетие.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Кубок хокима по настольному теннису пройдет в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщает
пресс-служба районной администрации.
Даты пока не названы. В соревнованиях смогут принять участие совершеннолетние жители города вне зависимости от пола.
Заявки нужно отправить до 15 мая сюда
.
Настольный теннис — спортивная игра с мячом, в которой используют специальные ракетки и стол, разграниченный сеткой пополам.
Эту игру относят к аэробным нагрузкам, усиливающим кровообращение, положительно влияющим на работу сердца и повышающим выносливость организма.
С 1988 года настольный теннис является олимпийским видом спорта.