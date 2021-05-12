Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210512/mujchina-propal-v-tashkente-posle-vyxoda-s-raboty--foto-i-primety-18696841.html
Мужчина пропал в Ташкенте после выхода с работы — фото и приметы
Мужчина пропал в Ташкенте после выхода с работы — фото и приметы
Фейсал Нурахметов уже больше недели не выходит с родными на связь. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T16:44+0500
2021-05-12T16:44+0500
происшествия
гувд ташкента
поиск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0c/18696958_0:276:3151:2048_1920x0_80_0_0_7e4108850688959a49dfa8bea68caa77.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте ищут Фейсала Ахметжановича Нурахметова, 1999 года рождения, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.Приметы Фейсала Нурахметова: рост 180 сантиметров, крупное телосложение, темные волосы, черные глаза. На мужчине были темно-синяя футболка, черные трико и кроссовки того же цвета.Граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении Нурахметова, попросили связаться с ближайшим отделом внутренних дел или позвонить по номеру 102.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0c/18696958_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_b9c794d033e08a81042a2b1e9c8e6353.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
гувд ташкента, поиск

Мужчина пропал в Ташкенте после выхода с работы — фото и приметы

16:44 12.05.2021
602
© СС0 / Unsplash / Warren WongМужчина
Мужчина - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© СС0 / Unsplash / Warren Wong
Фейсал Нурахметов уже больше недели не выходит с родными на связь.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте ищут Фейсала Ахметжановича Нурахметова, 1999 года рождения, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.
Молодой человек днем 4 мая вышел с работы в Яшнабадском районе, улица Фаргона йули, и пропал.
Приметы Фейсала Нурахметова: рост 180 сантиметров, крупное телосложение, темные волосы, черные глаза.
На мужчине были темно-синяя футболка, черные трико и кроссовки того же цвета.
Граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении Нурахметова, попросили связаться с ближайшим отделом внутренних дел или позвонить по номеру 102.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:48Камилов призвал Китай и страны ЦА поддержать идею создания центра коммуникаций
17:42Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с премьером Японии
17:38Назначен глава Хорезмского областного управления культуры
17:15В Кашкадарье турецкий режиссер поставил спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя
16:55Сколько денежных переводов поступило в Узбекистан в 2021 году
16:44Мужчина пропал в Ташкенте после выхода с работы — фото и приметы
16:12Президент поручил вдоволь обеспечить узбекистанцев мясом и растительным маслом
16:11По праздничному графику: как меняется расписание автобусов на Рамазан хайит
16:07В Андижанской области за день открыли 20 гостевых домов
15:59Олег Мальгинов о трагедии в Казани: мы потрясены — никаких оправданий быть не может
15:52В США взяли на работу тысячу диких кошек
15:37Мирзиёев оценил экономические успехи Узбекистана
15:17Камнем по голове: под Ташкентом пассажир оглушил и ограбил знакомого водителя
15:13Шесть человек погибли в ДТП в Ферганской области
15:08В роддоме Ташкента отказались принять роженицу из-за неподходящей прописки
14:38Кубок хокима по настольному теннису пройдет в Ташкенте
14:11В Фергане молодую женщину ограбили посреди ночи
14:03Uzbekistan Helicopters приобретет четыре вертолета Airbus
13:55Узбекистан предъявит свои "правила игры" Facebook, TikTok и другим медиагигантам
13:29Навозная терапия, или Как индийцы защищают свой иммунитет от COVID — фото