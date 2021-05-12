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Мужчина пропал в Ташкенте после выхода с работы — фото и приметы
Мужчина пропал в Ташкенте после выхода с работы — фото и приметы
Фейсал Нурахметов уже больше недели не выходит с родными на связь. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T16:44+0500
2021-05-12T16:44+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте ищут Фейсала Ахметжановича Нурахметова, 1999 года рождения, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.Приметы Фейсала Нурахметова: рост 180 сантиметров, крупное телосложение, темные волосы, черные глаза. На мужчине были темно-синяя футболка, черные трико и кроссовки того же цвета.Граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении Нурахметова, попросили связаться с ближайшим отделом внутренних дел или позвонить по номеру 102.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гувд ташкента, поиск
Мужчина пропал в Ташкенте после выхода с работы — фото и приметы
Фейсал Нурахметов уже больше недели не выходит с родными на связь.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
В Ташкенте ищут Фейсала Ахметжановича Нурахметова, 1999 года рождения, сообщает
Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.
Молодой человек днем 4 мая вышел с работы в Яшнабадском районе, улица Фаргона йули, и пропал.
Приметы Фейсала Нурахметова: рост 180 сантиметров, крупное телосложение, темные волосы, черные глаза.
На мужчине были темно-синяя футболка, черные трико и кроссовки того же цвета.
Граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении Нурахметова, попросили связаться с ближайшим отделом внутренних дел или позвонить по номеру 102.