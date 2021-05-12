https://uz.sputniknews.ru/20210512/mujchina-propal-v-tashkente-posle-vyxoda-s-raboty--foto-i-primety-18696841.html

Мужчина пропал в Ташкенте после выхода с работы — фото и приметы

Мужчина пропал в Ташкенте после выхода с работы — фото и приметы

Фейсал Нурахметов уже больше недели не выходит с родными на связь. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T16:44+0500

2021-05-12T16:44+0500

2021-05-12T16:44+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте ищут Фейсала Ахметжановича Нурахметова, 1999 года рождения, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.Приметы Фейсала Нурахметова: рост 180 сантиметров, крупное телосложение, темные волосы, черные глаза. На мужчине были темно-синяя футболка, черные трико и кроссовки того же цвета.Граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении Нурахметова, попросили связаться с ближайшим отделом внутренних дел или позвонить по номеру 102.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гувд ташкента, поиск