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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210512/naznachen-glava--xorezmskogo-oblastnogo-upravleniya-kultury-18698353.html
Назначен глава Хорезмского областного управления культуры
Назначен глава Хорезмского областного управления культуры
Пост занял Сапаев Хамид Казакович. Прежде он работал на должности руководителя хорезмского областного филиала госучреждения "Узбекконцерт". 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T17:38+0500
2021-05-12T17:39+0500
культура
министерство культуры узбекистана
назначение
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Приказом министра культуры Узбекистана главой Хорезмского областного управления культуры назначен Сапаев Хамид Казакович. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.Ранее Сапаев работал руководителем хорезмского областного филиала госучреждения "Узбекконцерт".
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министерство культуры узбекистана, назначение

Назначен глава Хорезмского областного управления культуры

17:38 12.05.2021 (обновлено: 17:39 12.05.2021)
206
© Министерство культуры УзбекистанаГлава Хорезмского областного управления культуры Сапаев Хамид Казакович
Глава Хорезмского областного управления культуры Сапаев Хамид Казакович - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© Министерство культуры Узбекистана
Пост занял Сапаев Хамид Казакович. Прежде он работал на должности руководителя хорезмского областного филиала госучреждения "Узбекконцерт".
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Приказом министра культуры Узбекистана главой Хорезмского областного управления культуры назначен Сапаев Хамид Казакович. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.
Ранее Сапаев работал руководителем хорезмского областного филиала госучреждения "Узбекконцерт".
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