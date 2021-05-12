https://uz.sputniknews.ru/20210512/po-prazdnichnomu-grafiku-kak-menyaetsya-raspisanie-avtobusov-na-ramazan-xayit-18694572.html

По праздничному графику: как меняется расписание автобусов на Рамазан хайит

По праздничному графику: как меняется расписание автобусов на Рамазан хайит

В Узбекистане с 13 по 16 мая дополнительные выходные дни по случаю одного из важнейших мусульманских праздников - Рамазан хайит. Но для удобства пассажиров... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T16:11+0500

2021-05-12T16:11+0500

2021-05-12T16:11+0500

инфографика

рамазан хайит

автобусы

выходные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0c/18694381_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_30bdaea17f1001a445e1f20d6f0825f8.png

Как сообщили столичные власти, все четыре дня автобусы будут ходить по графику выходных - субботы или воскресенья. Непосредственно в праздник, 13 мая, для удобства молящихся первые рейсы начнут осуществляться с 4.00, чтобы люди успели на утренний намаз.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, рамазан хайит, автобусы, выходные