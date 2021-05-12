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По праздничному графику: как меняется расписание автобусов на Рамазан хайит
По праздничному графику: как меняется расписание автобусов на Рамазан хайит
В Узбекистане с 13 по 16 мая дополнительные выходные дни по случаю одного из важнейших мусульманских праздников - Рамазан хайит. Но для удобства пассажиров... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T16:11+0500
2021-05-12T16:11+0500
инфографика
рамазан хайит
автобусы
выходные
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Как сообщили столичные власти, все четыре дня автобусы будут ходить по графику выходных - субботы или воскресенья. Непосредственно в праздник, 13 мая, для удобства молящихся первые рейсы начнут осуществляться с 4.00, чтобы люди успели на утренний намаз.
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инфографика, рамазан хайит, автобусы, выходные

По праздничному графику: как меняется расписание автобусов на Рамазан хайит

16:11 12.05.2021
511
В Узбекистане с 13 по 16 мая дополнительные выходные дни по случаю одного из важнейших мусульманских праздников - Рамазан хайит. Но для удобства пассажиров расписание в эти дни будет скорректировано.
Рамазан и дороги десктоп - Sputnik Узбекистан
Рамазан и дороги мобилка - Sputnik Узбекистан
Как сообщили столичные власти, все четыре дня автобусы будут ходить по графику выходных - субботы или воскресенья. Непосредственно в праздник, 13 мая, для удобства молящихся первые рейсы начнут осуществляться с 4.00, чтобы люди успели на утренний намаз.
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