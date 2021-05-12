https://uz.sputniknews.ru/20210512/po-prazdnichnomu-grafiku-kak-menyaetsya-raspisanie-avtobusov-na-ramazan-xayit-18694572.html
По праздничному графику: как меняется расписание автобусов на Рамазан хайит
По праздничному графику: как меняется расписание автобусов на Рамазан хайит
В Узбекистане с 13 по 16 мая дополнительные выходные дни по случаю одного из важнейших мусульманских праздников - Рамазан хайит. Но для удобства пассажиров... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T16:11+0500
2021-05-12T16:11+0500
2021-05-12T16:11+0500
инфографика
рамазан хайит
автобусы
выходные
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Как сообщили столичные власти, все четыре дня автобусы будут ходить по графику выходных - субботы или воскресенья. Непосредственно в праздник, 13 мая, для удобства молящихся первые рейсы начнут осуществляться с 4.00, чтобы люди успели на утренний намаз.
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MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, рамазан хайит, автобусы, выходные
По праздничному графику: как меняется расписание автобусов на Рамазан хайит
В Узбекистане с 13 по 16 мая дополнительные выходные дни по случаю одного из важнейших мусульманских праздников - Рамазан хайит. Но для удобства пассажиров расписание в эти дни будет скорректировано.
Как сообщили столичные власти, все четыре дня автобусы будут ходить по графику выходных - субботы или воскресенья. Непосредственно в праздник, 13 мая, для удобства молящихся первые рейсы начнут осуществляться с 4.00, чтобы люди успели на утренний намаз.