https://uz.sputniknews.ru/20210512/tsar-vsex-zverey-vo-dvore-odnogo-iz-domov-kokanda-obnarujena-kletka-so-lvom-18703802.html

Царь всех зверей: во дворе одного из домов Коканда обнаружена клетка со львом

Царь всех зверей: во дворе одного из домов Коканда обнаружена клетка со львом

Во время изучения ситуации, правоохранительные органы вынесли заключение о том, что опасности для жизни человека хищник не представляет. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T21:36+0500

2021-05-12T21:36+0500

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общество

животное

лев

коканд

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Коканде местный житель держал во дворе собственного дома льва. Об этом сообщает пресс-служба Госкомэкологии.Инспекторы осмотрели территорию жилого помещения и обнаружили на прилегающем к нему участке клетку размером в 10 квадратных метров и высотой 2,5-3,5 метра. Внутри полностью оборудованной конструкции, предназначенной для содержания дикого животного в неволе, находился лев.Во время изучения ситуации, правоохранительные органы вынесли заключение о том, что опасности для жизни человека хищник не представляет.Однако хозяин дома не смог предоставить соответствующие документы на дикое животное. Он заявил, что лев принадлежит его сыну, который сейчас находится в Ташкенте. Они смогу представить запрошенные документы в течение трех дней, добавил мужчина.

https://uz.sputniknews.ru/20181102/Uzbekistanets-vyigral-v-karty-lva-i-chut-ne-obrek-khischnika-na-golodnuyu-smert-9863915.html

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животное, лев, коканд