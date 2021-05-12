https://uz.sputniknews.ru/20210512/uzbekistan-helicopters-priobretut-chetyre-vertoleta-airbus--18693013.html

Uzbekistan Helicopters приобретет четыре вертолета Airbus

Uzbekistan Helicopters приобретет четыре вертолета Airbus

Многофункциональные и надежные летательные аппараты семейства Ecureuil идеально подходят под климатические условия республики. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T14:03+0500

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общество

вертолеты

airbus

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Дочерняя компания национального перевозчика UzAirways оператор Uzbekistan Helicopters заказал поставку однодвигательных вертолетов Airbus H125 и H130 (каждой модели по две штуки). Старт доставки летательных аппаратов будет осуществлен в ближайший месяц. Об этом сообщает агентство "АвиаСтат". По ожиданиям глава Uzbekistan Helicopters Азиза Сафиуллина Airbus H125 и H130 повысят мобильность населения из-за доступности и качества летных услуг.Согласно информации директора по продажам Airbus Helicopters в Узбекистане Ромена Лана, многофункциональные и надежные вертолеты семейства Ecureuil идеально подходят под климатические условия республики.Известно, что многоцелевой H125 (прежде AS350 B3e) может совершать полеты в условиях высокогорья и жаркого климата. Модель вертолета включает в себя шесть посадочных мест для пассажиров, а также одно или два - для пилотов.Вертолет H130 предназначен для пассажирских и VIP-перевозок, экскурсионных полетов, санитарной авиации и наблюдательных операций. Его салон рассчитан на одного пилота и семь пассажирских мест. В медицинской конфигурации модель способна вместить двух пилотов, трех-четырех медработников и носилки.

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https://uz.sputniknews.ru/20200527/Uzbekistan-Airways-prodaet-dva-vertoleta-na-summu-okolo-25-mln-14222403.html

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вертолеты, airbus, узбекистан