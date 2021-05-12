Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210512/uzbekistan-helicopters-priobretut-chetyre-vertoleta-airbus--18693013.html
Uzbekistan Helicopters приобретет четыре вертолета Airbus
Uzbekistan Helicopters приобретет четыре вертолета Airbus
Многофункциональные и надежные летательные аппараты семейства Ecureuil идеально подходят под климатические условия республики. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T14:03+0500
2021-05-12T14:04+0500
общество
вертолеты
airbus
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/19/16072246_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_35136a6b8c54978e5aff0fb02088c5a7.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Дочерняя компания национального перевозчика UzAirways оператор Uzbekistan Helicopters заказал поставку однодвигательных вертолетов Airbus H125 и H130 (каждой модели по две штуки). Старт доставки летательных аппаратов будет осуществлен в ближайший месяц. Об этом сообщает агентство "АвиаСтат". По ожиданиям глава Uzbekistan Helicopters Азиза Сафиуллина Airbus H125 и H130 повысят мобильность населения из-за доступности и качества летных услуг.Согласно информации директора по продажам Airbus Helicopters в Узбекистане Ромена Лана, многофункциональные и надежные вертолеты семейства Ecureuil идеально подходят под климатические условия республики.Известно, что многоцелевой H125 (прежде AS350 B3e) может совершать полеты в условиях высокогорья и жаркого климата. Модель вертолета включает в себя шесть посадочных мест для пассажиров, а также одно или два - для пилотов.Вертолет H130 предназначен для пассажирских и VIP-перевозок, экскурсионных полетов, санитарной авиации и наблюдательных операций. Его салон рассчитан на одного пилота и семь пассажирских мест. В медицинской конфигурации модель способна вместить двух пилотов, трех-четырех медработников и носилки.
https://uz.sputniknews.ru/20200915/Rossiya-postavila-esche-chetyre-vertoleta-Mi-35M-v-Uzbekistan-14976992.html
https://uz.sputniknews.ru/20200527/Uzbekistan-Airways-prodaet-dva-vertoleta-na-summu-okolo-25-mln-14222403.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/19/16072246_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6f09578153ff0ea824219dfe9dd249cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вертолеты, airbus, узбекистан

Uzbekistan Helicopters приобретет четыре вертолета Airbus

14:03 12.05.2021 (обновлено: 14:04 12.05.2021)
1388
© Foto : Tom Andreas ØstremКитайско-французский многоцелевой вертолет AC352
Китайско-французский многоцелевой вертолет AC352 - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© Foto : Tom Andreas Østrem
Многофункциональные и надежные летательные аппараты семейства Ecureuil идеально подходят под климатические условия республики.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Дочерняя компания национального перевозчика UzAirways оператор Uzbekistan Helicopters заказал поставку однодвигательных вертолетов Airbus H125 и H130 (каждой модели по две штуки). Старт доставки летательных аппаратов будет осуществлен в ближайший месяц. Об этом сообщает агентство "АвиаСтат".
По ожиданиям глава Uzbekistan Helicopters Азиза Сафиуллина Airbus H125 и H130 повысят мобильность населения из-за доступности и качества летных услуг.
Ударные вертолеты Ми-35 - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2020
Россия
Россия поставила еще четыре вертолета Ми-35М в Узбекистан
15 сентября 2020, 11:28
1633
Согласно информации директора по продажам Airbus Helicopters в Узбекистане Ромена Лана, многофункциональные и надежные вертолеты семейства Ecureuil идеально подходят под климатические условия республики.
Известно, что многоцелевой H125 (прежде AS350 B3e) может совершать полеты в условиях высокогорья и жаркого климата. Модель вертолета включает в себя шесть посадочных мест для пассажиров, а также одно или два - для пилотов.
Вертолет Ми-8МТВ-1 - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2020
Экономика
Uzbekistan Airways продает два вертолета за $2,5 млн
27 мая 2020, 15:10
13251
Вертолет H130 предназначен для пассажирских и VIP-перевозок, экскурсионных полетов, санитарной авиации и наблюдательных операций. Его салон рассчитан на одного пилота и семь пассажирских мест. В медицинской конфигурации модель способна вместить двух пилотов, трех-четырех медработников и носилки.
510100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:48Камилов призвал Китай и страны ЦА поддержать идею создания центра коммуникаций
17:42Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с премьером Японии
17:38Назначен глава Хорезмского областного управления культуры
17:15В Кашкадарье турецкий режиссер поставил спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя
16:55Сколько денежных переводов поступило в Узбекистан в 2021 году
16:44Мужчина пропал в Ташкенте после выхода с работы — фото и приметы
16:12Президент поручил вдоволь обеспечить узбекистанцев мясом и растительным маслом
16:11По праздничному графику: как меняется расписание автобусов на Рамазан хайит
16:07В Андижанской области за день открыли 20 гостевых домов
15:59Олег Мальгинов о трагедии в Казани: мы потрясены — никаких оправданий быть не может
15:52В США взяли на работу тысячу диких кошек
15:37Мирзиёев оценил экономические успехи Узбекистана
15:17Камнем по голове: под Ташкентом пассажир оглушил и ограбил знакомого водителя
15:13Шесть человек погибли в ДТП в Ферганской области
15:08В роддоме Ташкента отказались принять роженицу из-за неподходящей прописки
14:38Кубок хокима по настольному теннису пройдет в Ташкенте
14:11В Фергане молодую женщину ограбили посреди ночи
14:03Uzbekistan Helicopters приобретет четыре вертолета Airbus
13:55Узбекистан предъявит свои "правила игры" Facebook, TikTok и другим медиагигантам
13:29Навозная терапия, или Как индийцы защищают свой иммунитет от COVID — фото