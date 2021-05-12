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Узбекистан призвал к немедленному прекращению насилия в Восточном Иерусалиме
Узбекистан призвал к немедленному прекращению насилия в Восточном Иерусалиме
Узбекистан призывает стороны немедленно прекратить насильственные действия, воздержаться от эскалации ситуации и не допустить дальнейшего кровопролития. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T18:23+0500
2021-05-12T18:23+0500
политика
заявление
конфликт
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Республика Узбекистан выразила серьезную обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме.В заявлении Министерства иностранных дел страна призывает стороны немедленно прекратить насильственные действия, воздержаться от эскалации ситуации и не допустить дальнейшего кровопролития. Из Узбекистана звучат призывы принять все необходимые меры по урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами в преддверии священного для всего мусульманского мира праздника Ийд аль-Фитр.Решение палестино-израильской проблемы должно осуществляться в соответствии с нормами международного права, на основе ранее принятых резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и принципа “два государства для двух народов”, уверены здесь.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.Свои удары по сектору Газа нанес и Израиль. В результате этих обстрелов, по последним данным, за два дня погибло более 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 ранены.12 мая израильские военные сообщили о ликвидации нескольких высокопоставленных членов "генерального штаба движения ХАМАС" в Газе и Хан-Юнисе.
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заявление, конфликт, мид узбекистана

Узбекистан призвал к немедленному прекращению насилия в Восточном Иерусалиме

18:23 12.05.2021
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© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные
Израильские военные - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© AP Photo / Majdi Mohammed
Узбекистан призывает стороны немедленно прекратить насильственные действия, воздержаться от эскалации ситуации и не допустить дальнейшего кровопролития.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Республика Узбекистан выразила серьезную обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме.
В заявлении Министерства иностранных дел страна призывает стороны немедленно прекратить насильственные действия, воздержаться от эскалации ситуации и не допустить дальнейшего кровопролития.
Из Узбекистана звучат призывы принять все необходимые меры по урегулированию конфликта политико-дипломатическими средствами в преддверии священного для всего мусульманского мира праздника Ийд аль-Фитр.
“Считаем необходимым обеспечить соблюдение статуса-кво в отношении комплекса мечети Аль-Акса и других святых мест в Иерусалиме”, - подчеркивается в заявлении.
Решение палестино-израильской проблемы должно осуществляться в соответствии с нормами международного права, на основе ранее принятых резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и принципа “два государства для двух народов”, уверены здесь.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
Свои удары по сектору Газа нанес и Израиль. В результате этих обстрелов, по последним данным, за два дня погибло более 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 ранены.
12 мая израильские военные сообщили о ликвидации нескольких высокопоставленных членов "генерального штаба движения ХАМАС" в Газе и Хан-Юнисе.
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