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https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-andijanskoy-oblasti-za-den-otkryli-20-gostevyx-domov-18696089.html
В Андижанской области за день открыли 20 гостевых домов
В Андижанской области за день открыли 20 гостевых домов
Мероприятие проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Узбекистана "Об организации деятельности семейных гостевых домов". 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T16:07+0500
2021-05-12T16:07+0500
туризм
андижанская область
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Андижанской области 20 домовладельцев, желающих создать семейные гостевые дома, зарегистрировались в качестве предпринимателей и получили соответствующие выписки из единого реестра, а также спецсертификаты. Об этом сообщает пресс-служа Министерства туризма и спорта. Отмечается, что официальные лица дали владельцам гостевых домов соответствующие рекомендации по развитию и совершенствованию туристических услуг.Данное мероприятие проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Узбекистана "Об организации деятельности семейных гостевых домов". В рамках программы "Каждая семья предприниматель" в регионах республики ведется пропаганда по созданию новых рабочих мест и дополнительному доходу.В августе прошлого года Кабмин утвердил положение, согласно которому в Узбекистане был установлен новый порядок оказания услуг по размещению туристов. Таким образом, гостиницы, семейные гостевые дома и хостелы обязали иметь в наличии сертификат соответствия, выданный Центре сертификации туристических услуг при Госкомтуризма.
https://uz.sputniknews.ru/20200806/Predprinimateli-poluchat-kompensatsiyu-na-stroitelstvo-gostevykh-domov-14719065.html
https://uz.sputniknews.ru/20170817/jitelei-surhandari-uchat-sozdavat-gostevie-doma-6063616.html
андижанская область
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андижанская область

В Андижанской области за день открыли 20 гостевых домов

16:07 12.05.2021
288
© Министерство туризма и спорта УзбекистанаГостевой дом в Андижане
Гостевой дом в Андижане - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
Мероприятие проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Узбекистана "Об организации деятельности семейных гостевых домов".
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Андижанской области 20 домовладельцев, желающих создать семейные гостевые дома, зарегистрировались в качестве предпринимателей и получили соответствующие выписки из единого реестра, а также спецсертификаты. Об этом сообщает пресс-служа Министерства туризма и спорта.
Отмечается, что официальные лица дали владельцам гостевых домов соответствующие рекомендации по развитию и совершенствованию туристических услуг.
Интерьер семейного гостевого дома - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2020
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Предприниматели получат компенсацию на строительство гостевых домов
6 августа 2020, 17:58
636
Данное мероприятие проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Узбекистана "Об организации деятельности семейных гостевых домов". В рамках программы "Каждая семья предприниматель" в регионах республики ведется пропаганда по созданию новых рабочих мест и дополнительному доходу.
Байсунский район Сурхандарьинской области Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2017
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Жителей Сурхандарьи учат создавать гостевые дома для туристов
17 августа 2017, 17:24
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В августе прошлого года Кабмин утвердил положение, согласно которому в Узбекистане был установлен новый порядок оказания услуг по размещению туристов. Таким образом, гостиницы, семейные гостевые дома и хостелы обязали иметь в наличии сертификат соответствия, выданный Центре сертификации туристических услуг при Госкомтуризма.
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