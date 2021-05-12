https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-andijanskoy-oblasti-za-den-otkryli-20-gostevyx-domov-18696089.html

В Андижанской области за день открыли 20 гостевых домов

В Андижанской области за день открыли 20 гостевых домов

Мероприятие проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Узбекистана "Об организации деятельности семейных гостевых домов". 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T16:07+0500

2021-05-12T16:07+0500

2021-05-12T16:07+0500

туризм

андижанская область

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Андижанской области 20 домовладельцев, желающих создать семейные гостевые дома, зарегистрировались в качестве предпринимателей и получили соответствующие выписки из единого реестра, а также спецсертификаты. Об этом сообщает пресс-служа Министерства туризма и спорта. Отмечается, что официальные лица дали владельцам гостевых домов соответствующие рекомендации по развитию и совершенствованию туристических услуг.Данное мероприятие проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Узбекистана "Об организации деятельности семейных гостевых домов". В рамках программы "Каждая семья предприниматель" в регионах республики ведется пропаганда по созданию новых рабочих мест и дополнительному доходу.В августе прошлого года Кабмин утвердил положение, согласно которому в Узбекистане был установлен новый порядок оказания услуг по размещению туристов. Таким образом, гостиницы, семейные гостевые дома и хостелы обязали иметь в наличии сертификат соответствия, выданный Центре сертификации туристических услуг при Госкомтуризма.

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https://uz.sputniknews.ru/20170817/jitelei-surhandari-uchat-sozdavat-gostevie-doma-6063616.html

андижанская область

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андижанская область