https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-fergane-moloduyu-jenschinu-ograbili-posredi-nochi-18692805.html
В Фергане молодую женщину ограбили посреди ночи
В Фергане молодую женщину ограбили посреди ночи
Инцидент произошел в ночь на 9 мая на улице Бозор Боши. Возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса Узбекистана. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T14:11+0500
2021-05-12T14:11+0500
2021-05-12T14:12+0500
происшествия
грабеж
уголовное дело
нападение
фергана
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Фергане было совершено нападение на женщину, в результате которого она лишилась мобильного телефона, денег и паспорта, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 9 мая на улице Бозор Боши. Тридцатиоднолетняя Гуласал К. возвращалась домой, когда на нее напали сзади двое неизвестных. Впоследствии выяснилось, что преступление совершили 18-летний Аббос М. и 19-летний Жамолиддин Р. У них нашли паспорт Гуласал К.В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статьям 166 (грабеж) и 227 (завладение , уничтожение, повреждение или сокрытие документов <...>) УК РУз. Оба грабителя задержаны в процессуальном порядке. Расследование продолжается.
фергана
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грабеж, уголовное дело, нападение, фергана
В Фергане молодую женщину ограбили посреди ночи
14:11 12.05.2021 (обновлено: 14:12 12.05.2021)
Инцидент произошел в ночь на 9 мая на улице Бозор Боши. Возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
В Фергане было совершено нападение на женщину, в результате которого она лишилась мобильного телефона, денег и паспорта, сообщает
Следственный департамент при МВД Узбекистана.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в ночь на 9 мая на улице Бозор Боши. Тридцатиоднолетняя Гуласал К. возвращалась домой, когда на нее напали сзади двое неизвестных.
Применив к женщине силу, они отобрали у нее смартфон стоимостью 800 тысяч сумов и сумочку, в которой лежали 377 тысяч сумов и паспорт. После этого хулиганы скрылись.
Впоследствии выяснилось, что преступление совершили 18-летний Аббос М. и 19-летний Жамолиддин Р. У них нашли паспорт Гуласал К.
В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статьям 166 (грабеж) и 227 (завладение , уничтожение, повреждение или сокрытие документов <...>) УК РУз.
Оба грабителя задержаны в процессуальном порядке. Расследование продолжается.