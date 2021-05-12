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https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-kashkadare-turetskiy-rejisser-postavil-spektakl-po-motivam-proizvedeniya-nikolaya-gogolya-18697718.html
В Кашкадарье турецкий режиссер поставил спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя
В Кашкадарье турецкий режиссер поставил спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя
Театральное представление "Записки сумасшедшего" исполнено в жанре трагикомедии. Сюжет постановки повествует о том, что людьми управляют тысячи эмоций, которые... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T17:15+0500
2021-05-12T17:24+0500
культура
спектакль
кашкадарьинская область
режиссер
турция
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Режиссер из Турции Кубилай Эрдиликара и его помощник Адам Тусин в Кашкадарьинском музыкально-драматическом театре поставили спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя "Записки сумасшедшего". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.Премьера театрального представления, исполненного в жанре трагикомедии, состоялась сегодня, 12 мая. Сюжет постановки повествует о том, что людьми управляют тысячи эмоций, которые пленяют их до забвения.По словам режиссера, подготовка к премьерному показу проходила в течение 20 дней. Эрдиликара возлагает надежды на то, что спектакль станет популярным среди зрителей города.
https://uz.sputniknews.ru/20210202/Rossiyskiy-rezhisser-postavit-spektakl-v-Molodezhnom-teatre-Uzbekistana-15915352.html
кашкадарьинская область
турция
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спектакль, кашкадарьинская область, режиссер, турция

В Кашкадарье турецкий режиссер поставил спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя

17:15 12.05.2021 (обновлено: 17:24 12.05.2021)
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© Министерство культуры УзбекистанаПремьерный показ спектакля "Записки сумасшедшего" в Кашкадарье
Премьерный показ спектакля Записки сумасшедшего в Кашкадарье - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© Министерство культуры Узбекистана
Театральное представление "Записки сумасшедшего" исполнено в жанре трагикомедии. Сюжет постановки повествует о том, что людьми управляют тысячи эмоций, которые пленяют их до забвения.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Режиссер из Турции Кубилай Эрдиликара и его помощник Адам Тусин в Кашкадарьинском музыкально-драматическом театре поставили спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя "Записки сумасшедшего". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.
© Министерство культуры УзбекистанаПремьера спектакля "Записки сумасшедшего" в Кашкадарье
Премьера спектакля Записки сумасшедшего в Кашкадарье - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
Премьера спектакля "Записки сумасшедшего" в Кашкадарье
© Министерство культуры Узбекистана
Премьера театрального представления, исполненного в жанре трагикомедии, состоялась сегодня, 12 мая. Сюжет постановки повествует о том, что людьми управляют тысячи эмоций, которые пленяют их до забвения.
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По словам режиссера, подготовка к премьерному показу проходила в течение 20 дней. Эрдиликара возлагает надежды на то, что спектакль станет популярным среди зрителей города.
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