https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-kashkadare-turetskiy-rejisser-postavil-spektakl-po-motivam-proizvedeniya-nikolaya-gogolya-18697718.html

В Кашкадарье турецкий режиссер поставил спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя

В Кашкадарье турецкий режиссер поставил спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя

Театральное представление "Записки сумасшедшего" исполнено в жанре трагикомедии. Сюжет постановки повествует о том, что людьми управляют тысячи эмоций, которые... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T17:15+0500

2021-05-12T17:15+0500

2021-05-12T17:24+0500

культура

спектакль

кашкадарьинская область

режиссер

турция

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Режиссер из Турции Кубилай Эрдиликара и его помощник Адам Тусин в Кашкадарьинском музыкально-драматическом театре поставили спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя "Записки сумасшедшего". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.Премьера театрального представления, исполненного в жанре трагикомедии, состоялась сегодня, 12 мая. Сюжет постановки повествует о том, что людьми управляют тысячи эмоций, которые пленяют их до забвения.По словам режиссера, подготовка к премьерному показу проходила в течение 20 дней. Эрдиликара возлагает надежды на то, что спектакль станет популярным среди зрителей города.

https://uz.sputniknews.ru/20210202/Rossiyskiy-rezhisser-postavit-spektakl-v-Molodezhnom-teatre-Uzbekistana-15915352.html

кашкадарьинская область

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спектакль, кашкадарьинская область, режиссер, турция