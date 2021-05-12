https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-ssha-vzyali-na-rabotu-tysyachi-dikix-koshek-18694788.html

В США взяли на работу тысячу диких кошек

В США взяли на работу тысячу диких кошек

Многие американские города зачастую называют "крысиными" из-за большого количества грызунов. Это стало настоящей проблемой. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T15:52+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. На улицы Чикаго выпустили тысячу диких кошек, которые, как ожидается, помогут справиться с нашествием грызунов.Усатые находятся под защитой общественной организации Tree House, которая ведет свою деятельность с 2012 года.Когда кошка попадает в Tree House, за ней ухаживают: моют, стерилизуют, кормят. Затем, спустя время, животное отправляют в жилое или коммерческое помещение, которое утопает в грызунах.Получается выгодное сотрудничество: кошка предоставляет свои услуги по отлову мышей и крыс, а владельцы помещений обеспечивают шерстяных охранников едой, водой, жильем. Также хозяева должны следить за благополучием кошки. При этом "на работу" берут только диких кошачьих, которые не смогут жить в домашней обстановке в семье.Отмечается, что кошки куда более полезнее химикатов, которыми травят грызунов.Чикаго уже много лет занимает лидирующие позиции в рейтинге "крысиных" городов.

https://uz.sputniknews.ru/20201224/Zhestokost-lyudey-udivlyaet-v-Rossii-musorschiki-spasli-kota-svyazannogo-v-pakete-15666964.html

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