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В США взяли на работу тысячу диких кошек
В США взяли на работу тысячу диких кошек
Многие американские города зачастую называют "крысиными" из-за большого количества грызунов. Это стало настоящей проблемой. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T15:52+0500
2021-05-12T15:56+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. На улицы Чикаго выпустили тысячу диких кошек, которые, как ожидается, помогут справиться с нашествием грызунов.Усатые находятся под защитой общественной организации Tree House, которая ведет свою деятельность с 2012 года.Когда кошка попадает в Tree House, за ней ухаживают: моют, стерилизуют, кормят. Затем, спустя время, животное отправляют в жилое или коммерческое помещение, которое утопает в грызунах.Получается выгодное сотрудничество: кошка предоставляет свои услуги по отлову мышей и крыс, а владельцы помещений обеспечивают шерстяных охранников едой, водой, жильем. Также хозяева должны следить за благополучием кошки. При этом "на работу" берут только диких кошачьих, которые не смогут жить в домашней обстановке в семье.Отмечается, что кошки куда более полезнее химикатов, которыми травят грызунов.Чикаго уже много лет занимает лидирующие позиции в рейтинге "крысиных" городов.
https://uz.sputniknews.ru/20201224/Zhestokost-lyudey-udivlyaet-v-Rossii-musorschiki-spasli-kota-svyazannogo-v-pakete-15666964.html
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животные, кошки, сша

В США взяли на работу тысячу диких кошек

15:52 12.05.2021 (обновлено: 15:56 12.05.2021)
442
© СС0 / Unsplash / Toni ReedКошка, иллюстративное фото
Кошка, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© СС0 / Unsplash / Toni Reed
Многие американские города зачастую называют "крысиными" из-за большого количества грызунов. Это стало настоящей проблемой.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. На улицы Чикаго выпустили тысячу диких кошек, которые, как ожидается, помогут справиться с нашествием грызунов.
Усатые находятся под защитой общественной организации Tree House, которая ведет свою деятельность с 2012 года.
Когда кошка попадает в Tree House, за ней ухаживают: моют, стерилизуют, кормят. Затем, спустя время, животное отправляют в жилое или коммерческое помещение, которое утопает в грызунах.
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Получается выгодное сотрудничество: кошка предоставляет свои услуги по отлову мышей и крыс, а владельцы помещений обеспечивают шерстяных охранников едой, водой, жильем.
Также хозяева должны следить за благополучием кошки. При этом "на работу" берут только диких кошачьих, которые не смогут жить в домашней обстановке в семье.
К 2021 году количество выпущенных животных достигло 1 тысячи. И это большой успех, считают в организации.
Отмечается, что кошки куда более полезнее химикатов, которыми травят грызунов.
Чикаго уже много лет занимает лидирующие позиции в рейтинге "крысиных" городов.
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