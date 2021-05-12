https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-tashkente-na-ramazan-xayit-perekroyut-neskolko-ulits-18702934.html

В Ташкенте на Рамазан хайит перекроют несколько улиц

В Ташкенте на Рамазан хайит перекроют несколько улиц

Проезд для транспортных средств будет ограничен с полуночи 12 мая до семи часов утра 13 мая. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

рамазан хайит

перекрытие движения

мечети

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В связи с празднованием Рамазан хайита в столице перекроют несколько улиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.Отмечается, что проезд для транспортных средств будет ограничен с полуночи 12 мая до семи часов утра 13 мая.Планируется перекрытие улиц около мечетей, расположенных в Алмазарском, Шайхантахурском, Чиланзарском, Учтепинском, Юнусабадском, Яккасарайском, Яшнабадском и Мирабадском районах столицы.Подробный список опубликован в телеграм-канале пресс-службы силового ведомства.

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рамазан хайит, перекрытие движения, мечети