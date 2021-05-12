https://uz.sputniknews.ru/20210512/v-tashkente-na-ramazan-xayit-perekroyut-neskolko-ulits-18702934.html
В Ташкенте на Рамазан хайит перекроют несколько улиц
В Ташкенте на Рамазан хайит перекроют несколько улиц
Проезд для транспортных средств будет ограничен с полуночи 12 мая до семи часов утра 13 мая. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T20:17+0500
2021-05-12T20:17+0500
2021-05-12T20:17+0500
общество
рамазан хайит
перекрытие движения
мечети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18376184_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d14009516fb21f91c3774aa4e51eed7.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В связи с празднованием Рамазан хайита в столице перекроют несколько улиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.Отмечается, что проезд для транспортных средств будет ограничен с полуночи 12 мая до семи часов утра 13 мая.Планируется перекрытие улиц около мечетей, расположенных в Алмазарском, Шайхантахурском, Чиланзарском, Учтепинском, Юнусабадском, Яккасарайском, Яшнабадском и Мирабадском районах столицы.Подробный список опубликован в телеграм-канале пресс-службы силового ведомства.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/10/18376184_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_93307c5bcf350d5ca09128beb6f7be6a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рамазан хайит, перекрытие движения, мечети
В Ташкенте на Рамазан хайит перекроют несколько улиц
Проезд для транспортных средств будет ограничен с полуночи 12 мая до семи часов утра 13 мая.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В связи с празднованием Рамазан хайита в столице перекроют несколько улиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
Отмечается, что проезд для транспортных средств будет ограничен с полуночи 12 мая до семи часов утра 13 мая.
Планируется перекрытие улиц около мечетей, расположенных в Алмазарском, Шайхантахурском, Чиланзарском, Учтепинском, Юнусабадском, Яккасарайском, Яшнабадском и Мирабадском районах столицы.
Подробный список
опубликован в телеграм-канале пресс-службы силового ведомства.