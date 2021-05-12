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В Ташкенте на Рамазан хайит перекроют несколько улиц
В Ташкенте на Рамазан хайит перекроют несколько улиц
Проезд для транспортных средств будет ограничен с полуночи 12 мая до семи часов утра 13 мая. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T20:17+0500
2021-05-12T20:17+0500
общество
рамазан хайит
перекрытие движения
мечети
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В связи с празднованием Рамазан хайита в столице перекроют несколько улиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.Отмечается, что проезд для транспортных средств будет ограничен с полуночи 12 мая до семи часов утра 13 мая.Планируется перекрытие улиц около мечетей, расположенных в Алмазарском, Шайхантахурском, Чиланзарском, Учтепинском, Юнусабадском, Яккасарайском, Яшнабадском и Мирабадском районах столицы.Подробный список опубликован в телеграм-канале пресс-службы силового ведомства.
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рамазан хайит, перекрытие движения, мечети

В Ташкенте на Рамазан хайит перекроют несколько улиц

20:17 12.05.2021
1689
© СС0 / Unsplash / Will PoradaЗнак стоп, иллюстративное фото
Знак стоп, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© СС0 / Unsplash / Will Porada
Проезд для транспортных средств будет ограничен с полуночи 12 мая до семи часов утра 13 мая.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В связи с празднованием Рамазан хайита в столице перекроют несколько улиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
Отмечается, что проезд для транспортных средств будет ограничен с полуночи 12 мая до семи часов утра 13 мая.
Планируется перекрытие улиц около мечетей, расположенных в Алмазарском, Шайхантахурском, Чиланзарском, Учтепинском, Юнусабадском, Яккасарайском, Яшнабадском и Мирабадском районах столицы.
Подробный список опубликован в телеграм-канале пресс-службы силового ведомства.
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