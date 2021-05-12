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Мирзиёев оценил экономические успехи Узбекистана

Мирзиёев оценил экономические успехи Узбекистана

Если бы все ответственные за отрасли "тянули свою телегу", показатели были бы выше, уверен президент. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T15:37+0500

2021-05-12T15:37+0500

2021-05-12T15:52+0500

экономика

ввп

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду оценил экономические успехи республики в I квартале 2021 года.Как рассказали в пресс-службе главы государства, ВВП страны за указанный период вырос на три процента, объем промышленного производства — на 3,8 процента, сельскохозяйственного — на 3,1 процента. Доходы госбюджета превысили прогноз почти на два триллиона сумов. Экспорт за первые четыре месяца 2021-го составил 3,2 миллиарда долларов.При этом Мирзиёев отметил: если бы все руководители отраслей "тянули свою телегу", показатели были бы вдвое выше."Вертикальная система министерств не работает. Руководителям отраслей не хватает инициативности, их заместителям — полномочий и чувства ответственности", — констатировал президент.По его мнению, если в стране будет положен конец коррупции, если хокимы областей, районов и городов начнут еще серьезнее подходить к своему делу, экономика начнет развиваться сама собой."В то время как спрос на лекарства и медицинские изделия в последние годы резко вырос, фармацевтическое производство упало на 22 процента. Кроме того, объем производства на 74 крупных предприятиях регионов снизился на 1,1 триллиона сумов по сравнению с прошлым годом", — говорится в публикации.Необходимо как можно скорее ликвидировать это отставание, подчеркнул узбекский лидер.

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ввп, шавкат мирзиёев, узбекистан