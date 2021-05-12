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Мирзиёев оценил экономические успехи Узбекистана
Мирзиёев оценил экономические успехи Узбекистана
Если бы все ответственные за отрасли "тянули свою телегу", показатели были бы выше, уверен президент. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T15:37+0500
2021-05-12T15:52+0500
экономика
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шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду оценил экономические успехи республики в I квартале 2021 года.Как рассказали в пресс-службе главы государства, ВВП страны за указанный период вырос на три процента, объем промышленного производства — на 3,8 процента, сельскохозяйственного — на 3,1 процента. Доходы госбюджета превысили прогноз почти на два триллиона сумов. Экспорт за первые четыре месяца 2021-го составил 3,2 миллиарда долларов.При этом Мирзиёев отметил: если бы все руководители отраслей "тянули свою телегу", показатели были бы вдвое выше."Вертикальная система министерств не работает. Руководителям отраслей не хватает инициативности, их заместителям — полномочий и чувства ответственности", — констатировал президент.По его мнению, если в стране будет положен конец коррупции, если хокимы областей, районов и городов начнут еще серьезнее подходить к своему делу, экономика начнет развиваться сама собой."В то время как спрос на лекарства и медицинские изделия в последние годы резко вырос, фармацевтическое производство упало на 22 процента. Кроме того, объем производства на 74 крупных предприятиях регионов снизился на 1,1 триллиона сумов по сравнению с прошлым годом", — говорится в публикации.Необходимо как можно скорее ликвидировать это отставание, подчеркнул узбекский лидер.
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ввп, шавкат мирзиёев, узбекистан

Мирзиёев оценил экономические успехи Узбекистана

15:37 12.05.2021 (обновлено: 15:52 12.05.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Если бы все ответственные за отрасли "тянули свою телегу", показатели были бы выше, уверен президент.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду оценил экономические успехи республики в I квартале 2021 года.
Как рассказали в пресс-службе главы государства, ВВП страны за указанный период вырос на три процента, объем промышленного производства — на 3,8 процента, сельскохозяйственного — на 3,1 процента. Доходы госбюджета превысили прогноз почти на два триллиона сумов. Экспорт за первые четыре месяца 2021-го составил 3,2 миллиарда долларов.
"Действительно, цифры хорошие, — заявил узбекский лидер. — Для их достижения мы приняли законы, постановления, создали большие возможности, предоставили средства".
При этом Мирзиёев отметил: если бы все руководители отраслей "тянули свою телегу", показатели были бы вдвое выше.
"Вертикальная система министерств не работает. Руководителям отраслей не хватает инициативности, их заместителям — полномочий и чувства ответственности", — констатировал президент.
По его мнению, если в стране будет положен конец коррупции, если хокимы областей, районов и городов начнут еще серьезнее подходить к своему делу, экономика начнет развиваться сама собой.

Пока же недостатков в отдельных отраслях и регионах хватает, отметил Мирзиёев. Так, в I квартале производство в АО "Узавтосаноат" снизилось на 40 процентов, в "Узбекнефтегазе" — на 4,7 процента, а в кожевенной промышленности — на десять процентов.

"В то время как спрос на лекарства и медицинские изделия в последние годы резко вырос, фармацевтическое производство упало на 22 процента. Кроме того, объем производства на 74 крупных предприятиях регионов снизился на 1,1 триллиона сумов по сравнению с прошлым годом", — говорится в публикации.
Необходимо как можно скорее ликвидировать это отставание, подчеркнул узбекский лидер.
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