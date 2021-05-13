https://uz.sputniknews.ru/20210513/delegatsiya-pravitelstva-tadjikistana-pribudet-v-uzbekistan-14-maya-18714485.html

Делегация правительства Таджикистана прибудет в Узбекистан 14 мая

Делегация правительства Таджикистана прибудет в Узбекистан 14 мая

Какие запланированы мероприятия с участием иностранных гостей — читайте в материале. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T15:07+0500

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политика

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Восьмое заседание межправительственной комиссии Узбекистана и Таджикистана по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Ташкенте 14-15 мая, сообщает информагентство "Дунё" при МИД РУз.Иностранные гости также посетят несколько промышленных предприятий Ташкента.По итогам заседания межправкомиссии будет подписан ряд документов.Седьмое заседание межправкомиссии Узбекистана и Таджикистана по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось 29 сентября 2020 года в Душанбе.

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