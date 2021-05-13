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Делегация правительства Таджикистана прибудет в Узбекистан 14 мая
Делегация правительства Таджикистана прибудет в Узбекистан 14 мая
Какие запланированы мероприятия с участием иностранных гостей — читайте в материале. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T15:07+0500
2021-05-13T15:19+0500
политика
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Восьмое заседание межправительственной комиссии Узбекистана и Таджикистана по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Ташкенте 14-15 мая, сообщает информагентство "Дунё" при МИД РУз.Иностранные гости также посетят несколько промышленных предприятий Ташкента.По итогам заседания межправкомиссии будет подписан ряд документов.Седьмое заседание межправкомиссии Узбекистана и Таджикистана по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось 29 сентября 2020 года в Душанбе.
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Делегация правительства Таджикистана прибудет в Узбекистан 14 мая

15:07 13.05.2021 (обновлено: 15:19 13.05.2021)
680
© Sputnik / Амир ИсаевФлаг Таджикистана
Флаг Таджикистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
© Sputnik / Амир Исаев
Какие запланированы мероприятия с участием иностранных гостей — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Восьмое заседание межправительственной комиссии Узбекистана и Таджикистана по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Ташкенте 14-15 мая, сообщает информагентство "Дунё" при МИД РУз.
Для участия в мероприятии в пятницу в Узбекистан прибудет таджикская делегация во главе с премьером Кохиром Расулзода.
Иностранные гости также посетят несколько промышленных предприятий Ташкента.
По итогам заседания межправкомиссии будет подписан ряд документов.
Седьмое заседание межправкомиссии Узбекистана и Таджикистана по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось 29 сентября 2020 года в Душанбе.
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