Духовное и материальное: как отметили Рамазан хайит в Ташкенте

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В этом году в Узбекистане первый день Рамазан хайита отмечается 13 мая. Праздничные молитвы в мечетях столицы начались в 5.30 утра. О подготовке к празднованию и атмосфере в городе - в фоторепортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.