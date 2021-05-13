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Духовное и материальное: как отметили Рамазан хайит в Ташкенте
Духовное и материальное: как отметили Рамазан хайит в Ташкенте
В этом году в Узбекистане первый день Рамазан хайита отмечается 13 мая. Праздничные молитвы в мечетях столицы начались в 5.30 утра. О подготовке к празднованию... 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
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рамазан хайит, ислам, праздник, ташкент, узбекистан, мультимедиа , фото, фотолента

Духовное и материальное: как отметили Рамазан хайит в Ташкенте

15:00 13.05.2021
448
В этом году в Узбекистане первый день Рамазан хайита отмечается 13 мая. Праздничные молитвы в мечетях столицы начались в 5.30 утра. О подготовке к празднованию и атмосфере в городе - в фоторепортаже корреспондента Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Рамиз БахтияровРанним утром девушки поливают улицы
Ранним утром девушки поливают улицы - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ранним утром девушки поливают улицы
© Sputnik / Рамиз БахтияровЖители Ташкента направляются в мечеть
Жители Ташкента направляются в мечеть - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Жители Ташкента направляются в мечеть
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Огромное количество верующих уже традиционно собралось у соборной мечети Хазрати Имом

Огромное количество верующих уже традиционно собралось у соборной мечети Хазрати Имом - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Огромное количество верующих уже традиционно собралось у соборной мечети Хазрати Имом

© Sputnik / Рамиз БахтияровПодготовка к намазу в мечети Хазрати Имом
Подготовка к намазу в мечети Хазрати Имом - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подготовка к намазу в мечети Хазрати Имом
© Sputnik / Рамиз БахтияровВерующие готовятся к праздничному намазу
Верующие готовятся к праздничному намазу - Sputnik Узбекистан
5/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Верующие готовятся к праздничному намазу
© Sputnik / Рамиз БахтияровС восходом солнца начинается Хайит намаз
С восходом солнца начинается Хайит намаз - Sputnik Узбекистан
6/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
С восходом солнца начинается Хайит намаз
© Sputnik / Рамиз БахтияровЖители Ташкента во время намаза
Жители Ташкента во время намаза - Sputnik Узбекистан
7/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Жители Ташкента во время намаза
© Sputnik / Рамиз БахтияровВерующие во время праздничного намаза
Верующие во время праздничного намаза - Sputnik Узбекистан
8/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Верующие во время праздничного намаза
© Sputnik / Рамиз БахтияровЖители Ташкента во время намаза
Жители Ташкента во время намаза - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Жители Ташкента во время намаза
© Sputnik / Рамиз БахтияровВерующие во время намаза
Верующие во время намаза - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Верующие во время намаза
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Верующие возвращаются с праздничного намаза

Верующие возвращаются с праздничного намаза - Sputnik Узбекистан
11/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Верующие возвращаются с праздничного намаза

© Sputnik / Рамиз БахтияровДедушка покупает внуку шары
Дедушка покупает внуку шары - Sputnik Узбекистан
12/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Дедушка покупает внуку шары
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

После праздничной молитвы верующие возвращаются домой, чтобы отметить Рамазан хайит в кругу семьи и близких.

После праздничной молитвы верующие возвращаются домой, чтобы отметить Рамазан хайит в кругу семьи и близких. - Sputnik Узбекистан
13/13
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

После праздничной молитвы верующие возвращаются домой, чтобы отметить Рамазан хайит в кругу семьи и близких.

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