Духовное и материальное: как отметили Рамазан хайит в Ташкенте

© Sputnik / Рамиз БахтияровРанним утром девушки поливают улицы
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ранним утром девушки поливают улицы
© Sputnik / Рамиз БахтияровЖители Ташкента направляются в мечеть
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Жители Ташкента направляются в мечеть
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Огромное количество верующих уже традиционно собралось у соборной мечети Хазрати Имом
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Огромное количество верующих уже традиционно собралось у соборной мечети Хазрати Имом
© Sputnik / Рамиз БахтияровПодготовка к намазу в мечети Хазрати Имом
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подготовка к намазу в мечети Хазрати Имом
© Sputnik / Рамиз БахтияровВерующие готовятся к праздничному намазу
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Верующие готовятся к праздничному намазу
© Sputnik / Рамиз БахтияровС восходом солнца начинается Хайит намаз
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
С восходом солнца начинается Хайит намаз
© Sputnik / Рамиз БахтияровЖители Ташкента во время намаза
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Жители Ташкента во время намаза
© Sputnik / Рамиз БахтияровВерующие во время праздничного намаза
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Верующие во время праздничного намаза
© Sputnik / Рамиз БахтияровЖители Ташкента во время намаза
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Жители Ташкента во время намаза
© Sputnik / Рамиз БахтияровВерующие во время намаза
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Верующие во время намаза
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Верующие возвращаются с праздничного намаза
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Верующие возвращаются с праздничного намаза
© Sputnik / Рамиз БахтияровДедушка покупает внуку шары
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Дедушка покупает внуку шары
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
После праздничной молитвы верующие возвращаются домой, чтобы отметить Рамазан хайит в кругу семьи и близких.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
После праздничной молитвы верующие возвращаются домой, чтобы отметить Рамазан хайит в кругу семьи и близких.