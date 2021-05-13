https://uz.sputniknews.ru/20210513/mansur-tashmatov-poluchil-glavnuyu-gumanitarnuyu-premiyu-sng-18721682.html

Мансур Ташматов получил главную гуманитарную премию СНГ

Мансур Ташматов получил главную гуманитарную премию СНГ

На получение выплаты претендовали 13 номинантов из 9 стран. Жюри решило присудить премию девяти лучшим претендентам. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

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культура

мансур ташматов

премия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Народный артист Узбекистана — художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Мансур Ташматов получил межгосударственную премию "Звезды Содружества". Об этом говорится на сайте Исполкома СНГ. Престижную награду присуждают за успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом.Размер премии – 2 млн рублей.В этом году на получение выплаты претендовали 13 номинантов из 9 стран. Жюри решило присудить премию девяти лучшим претендентам. В их числе оказался и Мансур Ташматов.По традиции торжественную церемонию награждения лауреатов планируется провести в рамках Форума творческой и научной интеллигенции, который в этом году должен состоятся в Узбекистане.

https://uz.sputniknews.ru/20210111/Vtoraya-zhizn-Mansura-Tashmatova-ili-Kak-dzhazmena-chut-ne-vygnali-s-Golosa-15751636.html

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мансур ташматов, премия, узбекистан