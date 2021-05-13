https://uz.sputniknews.ru/20210513/mansur-tashmatov-poluchil-glavnuyu-gumanitarnuyu-premiyu-sng-18721682.html
Мансур Ташматов получил главную гуманитарную премию СНГ
Мансур Ташматов получил главную гуманитарную премию СНГ
На получение выплаты претендовали 13 номинантов из 9 стран. Жюри решило присудить премию девяти лучшим претендентам. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T20:08+0500
2021-05-13T20:08+0500
2021-05-13T20:08+0500
культура
мансур ташматов
премия
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0a/15756154_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_a62ec9bba8e1bbd346ae757d891ad077.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Народный артист Узбекистана — художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Мансур Ташматов получил межгосударственную премию "Звезды Содружества". Об этом говорится на сайте Исполкома СНГ. Престижную награду присуждают за успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом.Размер премии – 2 млн рублей.В этом году на получение выплаты претендовали 13 номинантов из 9 стран. Жюри решило присудить премию девяти лучшим претендентам. В их числе оказался и Мансур Ташматов.По традиции торжественную церемонию награждения лауреатов планируется провести в рамках Форума творческой и научной интеллигенции, который в этом году должен состоятся в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210111/Vtoraya-zhizn-Mansura-Tashmatova-ili-Kak-dzhazmena-chut-ne-vygnali-s-Golosa-15751636.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0a/15756154_0:10:1024:778_1920x0_80_0_0_b3bd41a294b4c19493f1f7a9b271484f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мансур ташматов, премия, узбекистан
Мансур Ташматов получил главную гуманитарную премию СНГ
На получение выплаты претендовали 13 номинантов из 9 стран. Жюри решило присудить премию девяти лучшим претендентам.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Народный артист Узбекистана — художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Мансур Ташматов получил межгосударственную премию "Звезды Содружества". Об этом говорится
на сайте Исполкома СНГ.
Престижную награду присуждают за успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом.
Размер премии – 2 млн рублей.
В этом году на получение выплаты претендовали 13 номинантов из 9 стран. Жюри решило присудить премию девяти лучшим претендентам. В их числе оказался и Мансур Ташматов.
По традиции торжественную церемонию награждения лауреатов планируется провести в рамках Форума творческой и научной интеллигенции, который в этом году должен состоятся в Узбекистане.