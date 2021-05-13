https://uz.sputniknews.ru/20210513/obostrenie-na-blijnem-vostoke-kak-jeleznyy-kupol-otrajaet-raketnye-udary-18712442.html
Обострение на Ближнем Востоке: как "Железный купол" отражает ракетные удары
Обострение на Ближнем Востоке: как "Железный купол" отражает ракетные удары
Обстановка на Ближнем Востоке близка к критической: стороны продолжают обмен ракетными ударами. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T13:58+0500
2021-05-13T13:58+0500
2021-05-13T14:20+0500
война
ракета
евреи
палестина
конфликт
израиль
иерусалим
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0d/18712498_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a71004ad084764e78b0c9664667f863.jpg
Израильские военные заявили, что за последние дни поразили 1,5 тысячи целей в Секторе Газа. Боевики ХАМАС (его контролирует палестинская сторона), в свою очередь, выпустили по территории Израиля более 1 тысячи ракет.Почти все они были сбиты системой ПРО "Железный купол". Как работает эта система, сморите в видео, снятом очевидцами.Конфликт на Ближнем ВостокеОбстановка на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. В результате ракетных обстрелов погибли около 30 израильтян, среди них — 10 детей. Со стороны Газы уже 69 погибших, в том числе 17 детей.Накануне израильские военные сообщили о ликвидации нескольких высокопоставленных членов "генерального штаба движения ХАМАС" в Газе и Хан-Юнисе.Сейчас города Израиля охватили беспорядки: происходят столкновения между арабским и еврейским населением.В одном из городов введен режим ЧП, власти признают, что потеряли контроль. Армия Израиля также начала подготовку наземной операции в секторе Газа. Стоит отметить, что противостояние между арабами и евреями происходит уже давно. Периодически вспыхивают открытые конфликты, однако затем ситуация затихает, но напряженность остается.Все дело в спорных территориях, в том числе Восточного Иерусалима — это место считают священным и евреи, и мусульмане.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/kak-erdogan-i-putin-mogut-pomoch-palestine-18707525.html
палестина
израиль
иерусалим
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0d/18712498_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_8b651ba756431538bf487df4e084a0f1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
война, ракета, евреи, палестина, конфликт, израиль, иерусалим, мультимедиа
Обострение на Ближнем Востоке: как "Железный купол" отражает ракетные удары
13:58 13.05.2021 (обновлено: 14:20 13.05.2021)
Обстановка на Ближнем Востоке близка к критической: стороны продолжают обмен ракетными ударами.
Израильские военные заявили, что за последние дни поразили 1,5 тысячи целей в Секторе Газа.
Боевики ХАМАС (его контролирует палестинская сторона), в свою очередь, выпустили по территории Израиля более 1 тысячи ракет.
Почти все они были сбиты системой ПРО "Железный купол". Как работает эта система, сморите в видео, снятом очевидцами.
Конфликт на Ближнем Востоке
Обстановка на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером.
В результате ракетных обстрелов погибли около 30 израильтян, среди них — 10 детей. Со стороны Газы уже 69 погибших, в том числе 17 детей.
Накануне израильские военные сообщили о ликвидации нескольких высокопоставленных членов "генерального штаба движения ХАМАС" в Газе и Хан-Юнисе.
Сейчас города Израиля охватили беспорядки: происходят столкновения между арабским и еврейским населением.
В одном из городов введен режим ЧП, власти признают, что потеряли контроль.
Армия Израиля также начала подготовку наземной операции в секторе Газа.
Стоит отметить, что противостояние между арабами и евреями происходит уже давно. Периодически вспыхивают открытые конфликты, однако затем ситуация затихает, но напряженность остается.
Все дело в спорных территориях, в том числе Восточного Иерусалима — это место считают священным и евреи, и мусульмане.