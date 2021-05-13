https://uz.sputniknews.ru/20210513/obostrenie-na-blijnem-vostoke-kak-jeleznyy-kupol-otrajaet-raketnye-udary-18712442.html

Обострение на Ближнем Востоке: как "Железный купол" отражает ракетные удары

Обострение на Ближнем Востоке: как "Железный купол" отражает ракетные удары

Обстановка на Ближнем Востоке близка к критической: стороны продолжают обмен ракетными ударами. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T13:58+0500

2021-05-13T13:58+0500

2021-05-13T14:20+0500

война

ракета

евреи

палестина

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израиль

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Израильские военные заявили, что за последние дни поразили 1,5 тысячи целей в Секторе Газа. Боевики ХАМАС (его контролирует палестинская сторона), в свою очередь, выпустили по территории Израиля более 1 тысячи ракет.Почти все они были сбиты системой ПРО "Железный купол". Как работает эта система, сморите в видео, снятом очевидцами.Конфликт на Ближнем ВостокеОбстановка на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. В результате ракетных обстрелов погибли около 30 израильтян, среди них — 10 детей. Со стороны Газы уже 69 погибших, в том числе 17 детей.Накануне израильские военные сообщили о ликвидации нескольких высокопоставленных членов "генерального штаба движения ХАМАС" в Газе и Хан-Юнисе.Сейчас города Израиля охватили беспорядки: происходят столкновения между арабским и еврейским населением.В одном из городов введен режим ЧП, власти признают, что потеряли контроль. Армия Израиля также начала подготовку наземной операции в секторе Газа. Стоит отметить, что противостояние между арабами и евреями происходит уже давно. Периодически вспыхивают открытые конфликты, однако затем ситуация затихает, но напряженность остается.Все дело в спорных территориях, в том числе Восточного Иерусалима — это место считают священным и евреи, и мусульмане.

https://uz.sputniknews.ru/20210513/kak-erdogan-i-putin-mogut-pomoch-palestine-18707525.html

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война, ракета, евреи, палестина, конфликт, израиль, иерусалим, мультимедиа