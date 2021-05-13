https://uz.sputniknews.ru/20210513/skandal-po-uzbekski-v-surxandare-zamglavu-shkoly-podstavila-kuritsa-18715516.html

Скандал по-узбекски: в Сурхандарье замглаву школы подставила курица

Скандал по-узбекски: в Сурхандарье замглаву школы подставила курица

На открытом судебном заседании замдиректора признал, что поссорился со своим соседом из-за того, что его курицы нарушили границы участка. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T16:06+0500

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общество

соседи

курица

скандал

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Сурхандарьинской области арестовали С.В. — заместителя директора одной из районных школ, который учинил скандал с местным жителем.Инцидент произошел 23 марта вечером. Поводом для конфликта стала соседская курица, которая перешла на приусадебный участок замглавы.Из-за этого С.В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошел разбираться с соседом. На улицу он вышел с камнем в руке и полуголом виде.Мужчина был настроен на скандал и поэтому не стеснялся в выражениях. Он поднял шум и погнался за своим соседом. Затем зашел еще к одному соседу, где вел себя слишком громко и вызывающе. На открытом судебном заседании замглавы образовательного учреждения признался в содеянном и рассказал про курицу, которая положила начало конфликту.Мужчину в итоге арестовали на 15 суток. Также зачинщику был назначен штраф в размере 15% от базовой расчетной суммы в пользу государства за каждый день содержания под стражей.

https://uz.sputniknews.ru/20190707/Dokukarekalsya-vo-Frantsii-petukha-sudyat-za-slishkom-rannie-kriki--video-11949724.html

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соседи, курица, скандал, узбекистан