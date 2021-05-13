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Скандал по-узбекски: в Сурхандарье замглаву школы подставила курица
Скандал по-узбекски: в Сурхандарье замглаву школы подставила курица
На открытом судебном заседании замдиректора признал, что поссорился со своим соседом из-за того, что его курицы нарушили границы участка. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T16:06+0500
2021-05-13T16:09+0500
общество
соседи
курица
скандал
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Сурхандарьинской области арестовали С.В. — заместителя директора одной из районных школ, который учинил скандал с местным жителем.Инцидент произошел 23 марта вечером. Поводом для конфликта стала соседская курица, которая перешла на приусадебный участок замглавы.Из-за этого С.В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошел разбираться с соседом. На улицу он вышел с камнем в руке и полуголом виде.Мужчина был настроен на скандал и поэтому не стеснялся в выражениях. Он поднял шум и погнался за своим соседом. Затем зашел еще к одному соседу, где вел себя слишком громко и вызывающе. На открытом судебном заседании замглавы образовательного учреждения признался в содеянном и рассказал про курицу, которая положила начало конфликту.Мужчину в итоге арестовали на 15 суток. Также зачинщику был назначен штраф в размере 15% от базовой расчетной суммы в пользу государства за каждый день содержания под стражей.
https://uz.sputniknews.ru/20190707/Dokukarekalsya-vo-Frantsii-petukha-sudyat-za-slishkom-rannie-kriki--video-11949724.html
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соседи, курица, скандал, узбекистан

Скандал по-узбекски: в Сурхандарье замглаву школы подставила курица

16:06 13.05.2021 (обновлено: 16:09 13.05.2021)
499
© СС0 / Unsplash / William MorelandКурица, иллюстративное фото
Курица, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
© СС0 / Unsplash / William Moreland
На открытом судебном заседании замдиректора признал, что поссорился со своим соседом из-за того, что его курицы нарушили границы участка.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Сурхандарьинской области арестовали С.В. — заместителя директора одной из районных школ, который учинил скандал с местным жителем.
Инцидент произошел 23 марта вечером. Поводом для конфликта стала соседская курица, которая перешла на приусадебный участок замглавы.
Из-за этого С.В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошел разбираться с соседом. На улицу он вышел с камнем в руке и полуголом виде.
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Мужчина был настроен на скандал и поэтому не стеснялся в выражениях. Он поднял шум и погнался за своим соседом. Затем зашел еще к одному соседу, где вел себя слишком громко и вызывающе.
На открытом судебном заседании замглавы образовательного учреждения признался в содеянном и рассказал про курицу, которая положила начало конфликту.
Мужчину в итоге арестовали на 15 суток. Также зачинщику был назначен штраф в размере 15% от базовой расчетной суммы в пользу государства за каждый день содержания под стражей.
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