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Сколько узбекистанцев приняло участие в праздничной молитве
Сколько узбекистанцев приняло участие в праздничной молитве
Только в 106 мечетях Ташкента совершили праздничный намаз 497 тысяч мусульман. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T16:23+0500
2021-05-13T16:23+0500
общество
молитва
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Более 2,5 миллиона человек приняло участие в праздничной молитве в мечетях Узбекистана в один из главных мусульманских праздников — Рамазан хайит, сообщил первый зампредседателя Комитета по делам религий при Кабмине республики Музаффар Комилов.Только в 106 мечетях Ташкента совершили праздничный намаз 497 тысяч мусульман.Также представитель комитета рассказал, что в связи с праздником нуждающимся семьям была оказана материальная помощь на 13,4 миллиарда сумов. Общественный благотворительный фонд "Вакф" выделил на нужды малообеспеченных семей (около восьми тысяч) 543 миллиона сумов. Эта работа еще продолжается, подчеркнули в комитете.Молитвы и другие массовые мероприятия проводятся в этом году с соблюдением карантинных мер.
https://uz.sputniknews.ru/20210513/duxovnoe-i-materialnoe-kak-otmetili-ramazan-xayit-v-tashkente-18713691.html
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молитва, узбекистан

Сколько узбекистанцев приняло участие в праздничной молитве

16:23 13.05.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВерующие во время праздничного намаза
Верующие во время праздничного намаза - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Только в 106 мечетях Ташкента совершили праздничный намаз 497 тысяч мусульман.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Более 2,5 миллиона человек приняло участие в праздничной молитве в мечетях Узбекистана в один из главных мусульманских праздников — Рамазан хайит, сообщил первый зампредседателя Комитета по делам религий при Кабмине республики Музаффар Комилов.
"По всей республике праздничную молитву совершили 2,576 миллиона человек в более двух тысячах мечетей", — сказал Комилов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
Только в 106 мечетях Ташкента совершили праздничный намаз 497 тысяч мусульман.
Также представитель комитета рассказал, что в связи с праздником нуждающимся семьям была оказана материальная помощь на 13,4 миллиарда сумов.
Общественный благотворительный фонд "Вакф" выделил на нужды малообеспеченных семей (около восьми тысяч) 543 миллиона сумов. Эта работа еще продолжается, подчеркнули в комитете.
Молитвы и другие массовые мероприятия проводятся в этом году с соблюдением карантинных мер.
Верующие во время намаза - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
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Духовное и материальное: как отметили Рамазан хайит в Ташкенте
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