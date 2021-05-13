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Спасатели стран СНГ отрабатывают действия на случай разрушительного землетрясения
Спасатели стран СНГ отрабатывают действия на случай разрушительного землетрясения
На базе Ногинского спасательного центра МЧС России 12 мая начался второй этап учений Корпуса сил СНГ. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T17:48+0500
2021-05-13T17:48+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Поисково-спасательные отряды Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана участвуют в учениях Корпуса сил СНГ, проходящих 12-16 мая в подмосковном Ногинске, сообщает пресс-служба МЧС России.Это уже второй этап учений. На них также присутствуют представители Беларуси и Казахстана.Первые два дня спасатели отрабатывают действия при проведении международной поисково-спасательной операции в случае возникновения крупной чрезвычайной ситуации на территории СНГ. А 16 мая, в заключительный день, на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС РФ состоятся демонстрационные учения.Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.
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мчс узбекистана, московская область

Спасатели стран СНГ отрабатывают действия на случай разрушительного землетрясения

17:48 13.05.2021
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© Пресс-служба МЧС РоссииСамолет МЧС Узбекистана в Подмосковье
Самолет МЧС Узбекистана в Подмосковье - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
© Пресс-служба МЧС России
На базе Ногинского спасательного центра МЧС России 12 мая начался второй этап учений Корпуса сил СНГ.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Поисково-спасательные отряды Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана участвуют в учениях Корпуса сил СНГ, проходящих 12-16 мая в подмосковном Ногинске, сообщает пресс-служба МЧС России.
Это уже второй этап учений. На них также присутствуют представители Беларуси и Казахстана.
Первые два дня спасатели отрабатывают действия при проведении международной поисково-спасательной операции в случае возникновения крупной чрезвычайной ситуации на территории СНГ.
Согласно сценарию, это разрушительное землетрясение в одном из российских регионов.
А 16 мая, в заключительный день, на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС РФ состоятся демонстрационные учения.
Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5.
Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.
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