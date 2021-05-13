https://uz.sputniknews.ru/20210513/spasateli-stran-sng-otrabatyvayut-deystviya-na-sluchay-razrushitelnogo-zemletryaseniya-18718514.html
Спасатели стран СНГ отрабатывают действия на случай разрушительного землетрясения
Спасатели стран СНГ отрабатывают действия на случай разрушительного землетрясения
На базе Ногинского спасательного центра МЧС России 12 мая начался второй этап учений Корпуса сил СНГ. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T17:48+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Поисково-спасательные отряды Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана участвуют в учениях Корпуса сил СНГ, проходящих 12-16 мая в подмосковном Ногинске, сообщает пресс-служба МЧС России.Это уже второй этап учений. На них также присутствуют представители Беларуси и Казахстана.Первые два дня спасатели отрабатывают действия при проведении международной поисково-спасательной операции в случае возникновения крупной чрезвычайной ситуации на территории СНГ. А 16 мая, в заключительный день, на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС РФ состоятся демонстрационные учения.Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.
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Спасатели стран СНГ отрабатывают действия на случай разрушительного землетрясения
На базе Ногинского спасательного центра МЧС России 12 мая начался второй этап учений Корпуса сил СНГ.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik.
Поисково-спасательные отряды Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана участвуют в учениях Корпуса сил СНГ, проходящих 12-16 мая в подмосковном Ногинске, сообщает
пресс-служба МЧС России.
Это уже второй этап учений. На них также присутствуют представители Беларуси и Казахстана.
Первые два дня спасатели отрабатывают действия при проведении международной поисково-спасательной операции в случае возникновения крупной чрезвычайной ситуации на территории СНГ.
Согласно сценарию, это разрушительное землетрясение в одном из российских регионов.
А 16 мая, в заключительный день, на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС РФ состоятся демонстрационные учения.
Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5.
Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.