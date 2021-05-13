https://uz.sputniknews.ru/20210513/spasateli-stran-sng-otrabatyvayut-deystviya-na-sluchay-razrushitelnogo-zemletryaseniya-18718514.html

Спасатели стран СНГ отрабатывают действия на случай разрушительного землетрясения

Спасатели стран СНГ отрабатывают действия на случай разрушительного землетрясения

На базе Ногинского спасательного центра МЧС России 12 мая начался второй этап учений Корпуса сил СНГ. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T17:48+0500

2021-05-13T17:48+0500

2021-05-13T17:48+0500

общество

мчс узбекистана

московская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0d/18718605_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb8d9ae88d7798a6332e4d88dff8787d.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Поисково-спасательные отряды Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана участвуют в учениях Корпуса сил СНГ, проходящих 12-16 мая в подмосковном Ногинске, сообщает пресс-служба МЧС России.Это уже второй этап учений. На них также присутствуют представители Беларуси и Казахстана.Первые два дня спасатели отрабатывают действия при проведении международной поисково-спасательной операции в случае возникновения крупной чрезвычайной ситуации на территории СНГ. А 16 мая, в заключительный день, на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС РФ состоятся демонстрационные учения.Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.

московская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс узбекистана, московская область