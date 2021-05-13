https://uz.sputniknews.ru/20210513/uchenik-10-klassa-sprovotsiroval-strashnoe-dtp-v-xorezme--pogibli-tri-cheloveka-18706155.html

Ученик 10 класса спровоцировал страшное ДТП в Хорезме — погибли три человека

Ученик 10 класса спровоцировал страшное ДТП в Хорезме — погибли три человека

Еще двое пострадавших были госпитализированы. Примечательно, что у школьника не было водительских прав. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T09:57+0500

2021-05-13T09:57+0500

2021-05-13T09:57+0500

происшествия

хорезмская область

машина

авария

школьники

дтп

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Хорезмской области произошла смертельная авария: автомобиль Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с микровэном Damas.От удара машины подлетели.ДТП произошло 6 мая на кольцевой автодороге 4П-162. За рулем легковушки находился ученик 10-класса Э.Б. Отмечается, что у юноши не было водительских прав.В результате аварии погибли три человека, еще двое были госпитализированы с различными травмами.Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы" УК РУз.

хорезмская область

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хорезмская область, машина, авария, школьники, дтп