https://uz.sputniknews.ru/20210513/uzbekistan-i-turtsiya-gotovyatsya-stat-krepkim-strategicheskim-tandemom-18705917.html
Узбекистан и Турция готовятся стать крепким стратегическим тандемом
Узбекистан и Турция готовятся стать крепким стратегическим тандемом
Страны активно развивают сотрудничество по многим направлениям. Взаимодействие продолжается даже в период пандемии. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T09:34+0500
2021-05-13T09:34+0500
2021-05-13T09:34+0500
политика
турция
реджеп тайип эрдоган
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Власти Узбекистана и Турции проведут в Ташкенте бизнес-форум, а также очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.Мероприятие назначено на июнь.Накануне лидеры обеих стран — Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган — провели телефонный разговор. Стороны поздравили друг друга с Рамазан хайитом и обсудили двустороннюю повестку.Мирзиёев и Эрдоган отметили, что, несмотря на пандемию, товарооборот между странами с начала 2021 года вырос на 40%.Кроме того, создано 164 новых совместных предприятия, усиливается сотрудничество между регионами.Также в Самарканде в марте начало работу консульство Турции, осуществляются совместные программы в области образования, кинематографии и спорта.Лидеры обсудили в том числе вопросы международной повестки. В частности, одной из главных тем последних дней стал военный конфликт в Восточном Иерусалиме. Отдельное внимание также было уделено взаимодействию в рамках Тюркского совета, Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и других структур.
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турция, реджеп тайип эрдоган, шавкат мирзиёев, узбекистан
Узбекистан и Турция готовятся стать крепким стратегическим тандемом
Страны активно развивают сотрудничество по многим направлениям. Взаимодействие продолжается даже в период пандемии.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Власти Узбекистана и Турции проведут в Ташкенте бизнес-форум, а также очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Мероприятие назначено на июнь.
Накануне лидеры обеих стран — Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган — провели телефонный разговор. Стороны поздравили друг друга с Рамазан хайитом и обсудили двустороннюю повестку.
"Главы государств подчеркнули важность тщательной подготовки к проведению второго заседания совета стратегического сотрудничества в нашей стране. В этих целях в следующем месяце в Ташкенте пройдут очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форум", — говорится в сообщении по итогам переговоров.
Мирзиёев и Эрдоган отметили, что, несмотря на пандемию, товарооборот между странами с начала 2021 года вырос на 40%.
Кроме того, создано 164 новых совместных предприятия, усиливается сотрудничество между регионами.
Также в Самарканде в марте начало работу консульство Турции, осуществляются совместные программы в области образования, кинематографии и спорта.
Лидеры обсудили в том числе вопросы международной повестки. В частности, одной из главных тем последних дней стал военный конфликт в Восточном Иерусалиме.
"Подчеркнуто, что решение палестино-израильской проблемы должно осуществляться мирным путем в соответствии с нормами международного права и на основе ранее принятых резолюций Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении.
Отдельное внимание также было уделено взаимодействию в рамках Тюркского совета, Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и других структур.