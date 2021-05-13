https://uz.sputniknews.ru/20210513/uzbekistan-i-turtsiya-gotovyatsya-stat-krepkim-strategicheskim-tandemom-18705917.html

Узбекистан и Турция готовятся стать крепким стратегическим тандемом

Узбекистан и Турция готовятся стать крепким стратегическим тандемом

Страны активно развивают сотрудничество по многим направлениям. Взаимодействие продолжается даже в период пандемии. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T09:34+0500

2021-05-13T09:34+0500

2021-05-13T09:34+0500

политика

турция

реджеп тайип эрдоган

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Власти Узбекистана и Турции проведут в Ташкенте бизнес-форум, а также очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.Мероприятие назначено на июнь.Накануне лидеры обеих стран — Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган — провели телефонный разговор. Стороны поздравили друг друга с Рамазан хайитом и обсудили двустороннюю повестку.Мирзиёев и Эрдоган отметили, что, несмотря на пандемию, товарооборот между странами с начала 2021 года вырос на 40%.Кроме того, создано 164 новых совместных предприятия, усиливается сотрудничество между регионами.Также в Самарканде в марте начало работу консульство Турции, осуществляются совместные программы в области образования, кинематографии и спорта.Лидеры обсудили в том числе вопросы международной повестки. В частности, одной из главных тем последних дней стал военный конфликт в Восточном Иерусалиме. Отдельное внимание также было уделено взаимодействию в рамках Тюркского совета, Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и других структур.

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турция, реджеп тайип эрдоган, шавкат мирзиёев, узбекистан