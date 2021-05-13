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В Бухарской области нашли мечеть, которой более трех столетий
В Бухарской области нашли мечеть, которой более трех столетий
Исследователи расшифровали надпись на персидском языке, выгравированную на одном из столбов мечети и узнали, кто построил старинное здание. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T21:04+0500
2021-05-13T21:04+0500
культура
мечеть
бухарская область
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Бухарской области обнаружена ​​мечеть, которой около трехсот лет. О архитектурной находке сообщили в пресс-службе областного Управления культурного наследия.По словам ученых, здание было сооружено во второй половине XIX века — в 1884-85 годах.Строение имеет деревянный каркас, а двери, сохранившиеся в тех времен, украшены резьбой по дереву. Сейчас в мечети находится филиал Каракульской районной библиотеки.Исследователи расшифровали надпись на персидском языке, выгравированную на одном из столбов мечети. В ней сказано, что "мечеть была построена в 1304 году хиджры Рузибаем, сыном Гайбуллобая".Принимая во внимание историческую ценность религиозного сооружения, оно будет зарегистрировано как памятник материального и культурного наследия.
бухарская область
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мечеть, бухарская область

В Бухарской области нашли мечеть, которой более трех столетий

21:04 13.05.2021
428
© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследияВ Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности
В Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследия
Исследователи расшифровали надпись на персидском языке, выгравированную на одном из столбов мечети и узнали, кто построил старинное здание.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Бухарской области обнаружена ​​мечеть, которой около трехсот лет. О архитектурной находке сообщили в пресс-службе областного Управления культурного наследия.
По словам ученых, здание было сооружено во второй половине XIX века — в 1884-85 годах.
© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследияВ Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности
В Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
В Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности
© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследия
Строение имеет деревянный каркас, а двери, сохранившиеся в тех времен, украшены резьбой по дереву.
Сейчас в мечети находится филиал Каракульской районной библиотеки.
© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследияВ Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности
В Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
В Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности
© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследия
Исследователи расшифровали надпись на персидском языке, выгравированную на одном из столбов мечети. В ней сказано, что "мечеть была построена в 1304 году хиджры Рузибаем, сыном Гайбуллобая".
© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследияВ Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности
В Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
В Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности
© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследия
Принимая во внимание историческую ценность религиозного сооружения, оно будет зарегистрировано как памятник материального и культурного наследия.
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