Культура
В Бухарской области нашли мечеть, которой более трех столетий
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© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследияВ Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности
© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследия
Исследователи расшифровали надпись на персидском языке, выгравированную на одном из столбов мечети и узнали, кто построил старинное здание.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Бухарской области обнаружена мечеть, которой около трехсот лет. О архитектурной находке сообщили в пресс-службе областного Управления культурного наследия.
По словам ученых, здание было сооружено во второй половине XIX века — в 1884-85 годах.
© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследияВ Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности
В Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности
© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследия
Строение имеет деревянный каркас, а двери, сохранившиеся в тех времен, украшены резьбой по дереву.
Сейчас в мечети находится филиал Каракульской районной библиотеки.
© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследияВ Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности
В Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности
© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследия
Исследователи расшифровали надпись на персидском языке, выгравированную на одном из столбов мечети. В ней сказано, что "мечеть была построена в 1304 году хиджры Рузибаем, сыном Гайбуллобая".
© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследияВ Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности
В Бухарской области найдена мечеть трехвековой давности
© Пресс-служба Бухарского областного Управления культурного наследия
Принимая во внимание историческую ценность религиозного сооружения, оно будет зарегистрировано как памятник материального и культурного наследия.