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В Бухарской области нашли мечеть, которой более трех столетий

В Бухарской области нашли мечеть, которой более трех столетий

Исследователи расшифровали надпись на персидском языке, выгравированную на одном из столбов мечети и узнали, кто построил старинное здание. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

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культура

мечеть

бухарская область

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Бухарской области обнаружена ​​мечеть, которой около трехсот лет. О архитектурной находке сообщили в пресс-службе областного Управления культурного наследия.По словам ученых, здание было сооружено во второй половине XIX века — в 1884-85 годах.Строение имеет деревянный каркас, а двери, сохранившиеся в тех времен, украшены резьбой по дереву. Сейчас в мечети находится филиал Каракульской районной библиотеки.Исследователи расшифровали надпись на персидском языке, выгравированную на одном из столбов мечети. В ней сказано, что "мечеть была построена в 1304 году хиджры Рузибаем, сыном Гайбуллобая".Принимая во внимание историческую ценность религиозного сооружения, оно будет зарегистрировано как памятник материального и культурного наследия.

бухарская область

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мечеть, бухарская область