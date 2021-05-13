https://uz.sputniknews.ru/20210513/v-yunesko-prizvali-gotovit-molodyx-lyudey-k-izmeneniyam-klimata-so-shkoly-18720888.html

В ЮНЕСКО призвали готовить молодых людей к изменениям климата со школы

В ЮНЕСКО призвали готовить молодых людей к изменениям климата со школы

Учебные учреждения, по мнению ЮНЕСКО, должны адаптировать учащихся к изменению климата и экологическим кризисам. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T18:42+0500

2021-05-13T18:42+0500

2021-05-13T18:42+0500

общество

экология

юнеско

образование

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Экологическое образование должно стать основным компонентом учебных программ во всех странах к 2025 году. Такой тезис озвучен в новом докладе ЮНЕСКО.Документ опубликован в преддверии Всемирной конференции по образованию в интересах устойчивого развития, которая пройдет онлайн с 17 по 19 мая. Конференция будет направлена на разработку стратегий интеграции образования в интересах устойчивого развития на всех уровнях образования и профессиональной подготовки в соответствии с новой рамочной программой.Учебные учреждения, по мнению ЮНЕСКО, должны адаптировать учащихся к изменению климата и экологическим кризисам.Международная структура пришла к такому решению проанализировав учебные планы и программы почти в 50 странах во всех регионах. Многие даже не упоминают об изменении климата, и только в трети из них о биоразнообразии.Был также проведет онлайн-опрос около 1600 преподавателей и руководителей учебных заведений. Респонденты подтвердили, что вопросы, связанные с окружающей средой, не входят в программу подготовки преподавателей.Всем участникам будет предложено взять на себя обязательства по Берлинской декларации об образовании в интересах устойчивого развития, в которой будет изложен ряд стратегий, охватывающих преподавание, обучение, профессиональную подготовку и участие гражданского общества.

https://uz.sputniknews.ru/20200630/Kogo-i-na-skolko-oshtrafuyut-za-prichinenie-vreda-ekologii-i-okruzhayuschey-srede-14451418.html

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экология, юнеско, образование