https://uz.sputniknews.ru/20210513/vladimir-putin-vklyuchen-v-spisok-nominantov-na-nobelevskuyu-premiyu-mira-18718351.html

Владимир Путин включен в список номинантов на Нобелевскую премию мира

Владимир Путин включен в список номинантов на Нобелевскую премию мира

Пока в списке претендентов на престижную премию в этом году - 286 человек, но точное количество номинантов еще уточняется. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T17:16+0500

2021-05-13T17:16+0500

2021-05-13T17:16+0500

россия

нобелевская премия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1236/73/12367353_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_0b7910fa4fac9c6a4d77f46e77e598b0.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин вошел в список кандидатов на получение Нобелевской премии мира в этом году. Пока в числе номинантов - 286 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора заявки по выдвижению главы России на премию — академик, писатель Сергей Комков.По его словам, от направил заявку в Нобелевский комитет, который находится в Осло еще 9 сентября.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что, если такое решение примут — будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не произойдет.Это уже четвертый раз, когда российского лидера выдвигают на данную престижную премию. "Получил, ответили, что "Ваш кандидат включен в список" и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных 286 человек", - отметил Сергей Комков.Академик напомнил, что Путин также был включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда было номинировано 278 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20201009/Opredelilsya-laureat-Nobelevskoy-premii-mira-za-2020-god-15151970.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

нобелевская премия, владимир путин