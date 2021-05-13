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Владимир Путин включен в список номинантов на Нобелевскую премию мира
Владимир Путин включен в список номинантов на Нобелевскую премию мира
Пока в списке претендентов на престижную премию в этом году - 286 человек, но точное количество номинантов еще уточняется. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T17:16+0500
2021-05-13T17:16+0500
россия
нобелевская премия
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин вошел в список кандидатов на получение Нобелевской премии мира в этом году. Пока в числе номинантов - 286 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора заявки по выдвижению главы России на премию — академик, писатель Сергей Комков.По его словам, от направил заявку в Нобелевский комитет, который находится в Осло еще 9 сентября.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что, если такое решение примут — будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не произойдет.Это уже четвертый раз, когда российского лидера выдвигают на данную престижную премию. "Получил, ответили, что "Ваш кандидат включен в список" и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных 286 человек", - отметил Сергей Комков.Академик напомнил, что Путин также был включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда было номинировано 278 человек.
https://uz.sputniknews.ru/20201009/Opredelilsya-laureat-Nobelevskoy-premii-mira-za-2020-god-15151970.html
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нобелевская премия, владимир путин

Владимир Путин включен в список номинантов на Нобелевскую премию мира

17:16 13.05.2021
721
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Пока в списке претендентов на престижную премию в этом году - 286 человек, но точное количество номинантов еще уточняется.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин вошел в список кандидатов на получение Нобелевской премии мира в этом году. Пока в числе номинантов - 286 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора заявки по выдвижению главы России на премию — академик, писатель Сергей Комков.
По его словам, от направил заявку в Нобелевский комитет, который находится в Осло еще 9 сентября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что, если такое решение примут — будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не произойдет.
Это уже четвертый раз, когда российского лидера выдвигают на данную престижную премию.
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"Получил, ответили, что "Ваш кандидат включен в список" и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных 286 человек", - отметил Сергей Комков.
Академик напомнил, что Путин также был включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда было номинировано 278 человек.
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