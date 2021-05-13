https://uz.sputniknews.ru/20210513/zaderjana-uchenitsa-10-klassa-ukravshaya-24-mln-sumov-u-polzovateley-telegram-18708738.html

Задержана ученица 10 класса, укравшая 2,4 млн сумов через Telegram

Задержана ученица 10 класса, укравшая 2,4 млн сумов через Telegram

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РУз. Следствие продолжается. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-13T12:06+0500

2021-05-13T12:06+0500

2021-05-13T12:58+0500

общество

telegram

школьники

мвд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/11/15804354_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_03bb9cc7180c94236d73202e5c799a2f.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Cотрудники Центра кибербезопасности МВД задержало старшеклассницу, которая обвиняется в мошенничестве.По данным ведомства, девушка обманывала пользователей Telegram, втиралась в доверие, чтобы завладеть их деньгами.Школьница вела переписку с администраторами различных групп, где продавалась одежда. Один из случаев произошел с гражданкой А.С. Юная мошенница ей написала о своем намерении приобрести вещи, а затем спросила, есть ли доставка в Карши.Затем девушка обещала перевести деньги через платежную систему "click". Однако с одной оговоркой.В результате вечером 19 марта мошенница без согласия сняла с пластиковой карты пользователя 2,419 миллиона сумов.В конце апреля правоохранители вычислили аферистку. Ею оказалась Х.Д. — учащаяся 10 класса средней школы, проживающая в Ташкентской области.Следователи изъяли при обыске вещественное доказательство — мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 8 Pro.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РУз. Следствие продолжается.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

telegram, школьники, мвд