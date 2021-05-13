https://uz.sputniknews.ru/20210513/zaderjana-uchenitsa-10-klassa-ukravshaya-24-mln-sumov-u-polzovateley-telegram-18708738.html
Задержана ученица 10 класса, укравшая 2,4 млн сумов через Telegram
Задержана ученица 10 класса, укравшая 2,4 млн сумов через Telegram
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РУз. Следствие продолжается. 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T12:06+0500
2021-05-13T12:06+0500
2021-05-13T12:58+0500
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мвд
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Cотрудники Центра кибербезопасности МВД задержало старшеклассницу, которая обвиняется в мошенничестве.По данным ведомства, девушка обманывала пользователей Telegram, втиралась в доверие, чтобы завладеть их деньгами.Школьница вела переписку с администраторами различных групп, где продавалась одежда. Один из случаев произошел с гражданкой А.С. Юная мошенница ей написала о своем намерении приобрести вещи, а затем спросила, есть ли доставка в Карши.Затем девушка обещала перевести деньги через платежную систему "click". Однако с одной оговоркой.В результате вечером 19 марта мошенница без согласия сняла с пластиковой карты пользователя 2,419 миллиона сумов.В конце апреля правоохранители вычислили аферистку. Ею оказалась Х.Д. — учащаяся 10 класса средней школы, проживающая в Ташкентской области.Следователи изъяли при обыске вещественное доказательство — мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 8 Pro.Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РУз. Следствие продолжается.
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telegram, школьники, мвд
Задержана ученица 10 класса, укравшая 2,4 млн сумов через Telegram
12:06 13.05.2021 (обновлено: 12:58 13.05.2021)
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РУз. Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Cотрудники Центра кибербезопасности МВД задержало старшеклассницу, которая обвиняется в мошенничестве.
По данным ведомства, девушка обманывала пользователей Telegram, втиралась в доверие, чтобы завладеть их деньгами.
Школьница вела переписку с администраторами различных групп, где продавалась одежда.
Один из случаев произошел с гражданкой А.С. Юная мошенница ей написала о своем намерении приобрести вещи, а затем спросила, есть ли доставка в Карши.
Затем девушка обещала перевести деньги через платежную систему "click". Однако с одной оговоркой.
"Для этого (для передачи через через "click" — Sputnik) она должна была сообщить номер телефона, прикрепленного к этой платежной системе, и код, который придет на данный номер", — сообщили
в МВД.
В результате вечером 19 марта мошенница без согласия сняла с пластиковой карты пользователя 2,419 миллиона сумов.
В конце апреля правоохранители вычислили аферистку. Ею оказалась Х.Д. — учащаяся 10 класса средней школы, проживающая в Ташкентской области.
Следователи изъяли при обыске вещественное доказательство — мобильный телефон Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РУз. Следствие продолжается.