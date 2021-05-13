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https://uz.sputniknews.ru/20210513/zavotdeleniem-buxarskogo-roddoma-poymali-na-vzyatke-v-45-dollarov-18718135.html
Завотделением бухарского роддома поймали на взятке в 45 долларов
Завотделением бухарского роддома поймали на взятке в 45 долларов
50-летняя заведующая реанимационным отделением родильного комплекса была задержана с вещественными доказательствами при получении 450 тысяч сумов, обработанных... 13.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-13T17:05+0500
2021-05-13T17:05+0500
происшествия
задержание коррупционеров в узбекистане
роды
врачи
взятка
коррупция
бухара
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Правоохранительные органы Бухарской области задержали с поличным заведующую отделением реанимации городского родильного комплекса при получении 450 тысяч сумов.По данным областного УВД, 50-летняя врач воспользовавшись своим служебным положением и понимая противоправность своих действий, потребовала эту сумму в виде личного вознаграждения от местного жителя за роды путем кесарева сечения его невестки.В отношении медика возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 214 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется предварительное следствие.
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задержание коррупционеров в узбекистане, роды, врачи, взятка, коррупция, бухара, узбекистан

Завотделением бухарского роддома поймали на взятке в 45 долларов

17:05 13.05.2021
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CC0 / pixabay / Врач скорой помощи
Врач скорой помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2021
CC0 / pixabay /
50-летняя заведующая реанимационным отделением родильного комплекса была задержана с вещественными доказательствами при получении 450 тысяч сумов, обработанных химическим раствором.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Правоохранительные органы Бухарской области задержали с поличным заведующую отделением реанимации городского родильного комплекса при получении 450 тысяч сумов.
По данным областного УВД, 50-летняя врач воспользовавшись своим служебным положением и понимая противоправность своих действий, потребовала эту сумму в виде личного вознаграждения от местного жителя за роды путем кесарева сечения его невестки.
“В ходе совместного оперативного мероприятия, проведенного правоохранительными органами Бухарской области, 50-летняя заведующая реанимационным отделением родильного комплекса была задержана с вещественными доказательствами при получении 450 тысяч сумов, обработанных химическим раствором”, - говорится в сообщении.
В отношении медика возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 214 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется предварительное следствие.
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