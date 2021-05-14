https://uz.sputniknews.ru/20210514/chelovechestvo-ojidaet-planetarnaya-katastrofa--vsyo-iz-za-odnoy-strany-18730084.html

Человечество ожидает планетарная катастрофа — всё из-за одной страны

Человечество ожидает планетарная катастрофа — всё из-за одной страны

Пекин ранее обещал, что снизит к 2025 году потребление угля и выбросы. Тем не менее, тенденция говорит об обратном: Китай лишь наращивает обороты. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T14:02+0500

2021-05-14T14:02+0500

2021-05-14T14:02+0500

в мире

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планета

китай

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Человечество ожидает глобальная катастрофа, если Китай не сократит не сократит выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату.Об этом заявил стратегический советник Института прогрессивной политики США Пол Бледсо, передает The Hill.По словам эксперта, США и Европа договорились снизить количество выбросов, что должно пойти на пользу климату планеты.Однако китайцы "рискуют подорвать этот огромный прогресс". Бледсо привел в пример данные о том, что в 2019-м объем выбросов в Китае оказался выше, чем у всех развитых стран, вместе взятых.В 2020-м в Поднебесной построили огромное количество угольных электростанций — втрое больше, чем в остальном мире. И это не предел. Если так пойдет и дальше, то человечеству едва ли удастся достичь глобальной задачи, которая закреплена в Парижском соглашении — углеродной нейтральности к 2050 году.Хотя, как напомнил ученый, Пекин ранее обещал, что снизит к 2025 году потребление угля и выбросы. Тем не менее, тенденция говорит об обратном: Китай лишь наращивает обороты.И делает он это абсолютно законно. По словам климатического эксперта, страна может наращивать выбросы в ближайшее десятилетие, не нарушая Парижское соглашение.И это ставит весь мир под угрозу.

https://uz.sputniknews.ru/20210216/Bill-Geyts-vlozhit-2-mlrd-v-borbu-s-izmeneniem-klimata-16009890.html

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