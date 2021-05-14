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Человечество ожидает планетарная катастрофа — всё из-за одной страны
Человечество ожидает планетарная катастрофа — всё из-за одной страны
Пекин ранее обещал, что снизит к 2025 году потребление угля и выбросы. Тем не менее, тенденция говорит об обратном: Китай лишь наращивает обороты. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T14:02+0500
2021-05-14T14:02+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Человечество ожидает глобальная катастрофа, если Китай не сократит не сократит выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату.Об этом заявил стратегический советник Института прогрессивной политики США Пол Бледсо, передает The Hill.По словам эксперта, США и Европа договорились снизить количество выбросов, что должно пойти на пользу климату планеты.Однако китайцы "рискуют подорвать этот огромный прогресс". Бледсо привел в пример данные о том, что в 2019-м объем выбросов в Китае оказался выше, чем у всех развитых стран, вместе взятых.В 2020-м в Поднебесной построили огромное количество угольных электростанций — втрое больше, чем в остальном мире. И это не предел. Если так пойдет и дальше, то человечеству едва ли удастся достичь глобальной задачи, которая закреплена в Парижском соглашении — углеродной нейтральности к 2050 году.Хотя, как напомнил ученый, Пекин ранее обещал, что снизит к 2025 году потребление угля и выбросы. Тем не менее, тенденция говорит об обратном: Китай лишь наращивает обороты.И делает он это абсолютно законно. По словам климатического эксперта, страна может наращивать выбросы в ближайшее десятилетие, не нарушая Парижское соглашение.И это ставит весь мир под угрозу.
https://uz.sputniknews.ru/20210216/Bill-Geyts-vlozhit-2-mlrd-v-borbu-s-izmeneniem-klimata-16009890.html
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земля, ученые, климат, экология, планета, китай

Человечество ожидает планетарная катастрофа — всё из-за одной страны

14:02 14.05.2021
237
© СС0 / Unsplash / Clay BanksКарта мира
Карта мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© СС0 / Unsplash / Clay Banks
Пекин ранее обещал, что снизит к 2025 году потребление угля и выбросы. Тем не менее, тенденция говорит об обратном: Китай лишь наращивает обороты.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Человечество ожидает глобальная катастрофа, если Китай не сократит не сократит выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату.
Об этом заявил стратегический советник Института прогрессивной политики США Пол Бледсо, передает The Hill.
По словам эксперта, США и Европа договорились снизить количество выбросов, что должно пойти на пользу климату планеты.
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Однако китайцы "рискуют подорвать этот огромный прогресс". Бледсо привел в пример данные о том, что в 2019-м объем выбросов в Китае оказался выше, чем у всех развитых стран, вместе взятых.
В 2020-м в Поднебесной построили огромное количество угольных электростанций — втрое больше, чем в остальном мире. И это не предел.
Если так пойдет и дальше, то человечеству едва ли удастся достичь глобальной задачи, которая закреплена в Парижском соглашении — углеродной нейтральности к 2050 году.
Если же этого не произойдет, то климат Земли ожидают серьезные перемены. Это будет катастрофа для планеты.
Хотя, как напомнил ученый, Пекин ранее обещал, что снизит к 2025 году потребление угля и выбросы. Тем не менее, тенденция говорит об обратном: Китай лишь наращивает обороты.
И делает он это абсолютно законно. По словам климатического эксперта, страна может наращивать выбросы в ближайшее десятилетие, не нарушая Парижское соглашение.
И это ставит весь мир под угрозу.
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