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"Космическая" путёвка: японский миллиардер слетает на МКС как турист
"Космическая" путёвка: японский миллиардер слетает на МКС как турист
"Космический турист" — это не название фантастического фильма, а новая реальность. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T10:00+0500
2021-05-14T10:00+0500
в мире
полет
мкс
космос
миллиардер
япония
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Японский предприниматель Юсаку Маэдзава поучаствует в необычном эксперименте — он отправится на Международную космическую станцию (МКС).Причем не как космонавт, а как турист. Доставит миллиардера российский корабль "Союз МС-20". Полет будет совершен с космодрома Байконур 8 декабря этого года.Разумеется, слетать посмотреть на космос — удовольствие не бесплатное. Сообщается, что Маэдзава купил место на корабле не только себе, но и своему помощнику Йозо Хирано.Миллиардер настроен решительно: мужчина уже прошел все медицинские осмотры. Вскоре он пройдет трехмесячную подготовку к полету в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звёздном городке.Полет продлится 12 дней, командиром экипажа назначен космонавт Александр Мисуркин.Стоит отметить, что Маэдзава — не первый космический турист в мире. Первую подобную поездку совершил в 2001-м американский бизнесмен Деннис Тито, а в 2009-м на МКС слетал основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте.
https://uz.sputniknews.ru/20210303/Milliarder-iz-Yaponii-ischet-zhelayuschikh-besplatno-sletat-k-Lune--usloviya-konkursa-16117945.html
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полет, мкс, космос, миллиардер, япония

"Космическая" путёвка: японский миллиардер слетает на МКС как турист

10:00 14.05.2021
543
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтарт космического корабля "Союз ТМА-19М" с космодрома Байконур
Старт космического корабля Союз ТМА-19М с космодрома Байконур - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
"Космический турист" — это не название фантастического фильма, а новая реальность.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Японский предприниматель Юсаку Маэдзава поучаствует в необычном эксперименте — он отправится на Международную космическую станцию (МКС).
Причем не как космонавт, а как турист. Доставит миллиардера российский корабль "Союз МС-20". Полет будет совершен с космодрома Байконур 8 декабря этого года.
Разумеется, слетать посмотреть на космос — удовольствие не бесплатное. Сообщается, что Маэдзава купил место на корабле не только себе, но и своему помощнику Йозо Хирано.
Миллиардер настроен решительно: мужчина уже прошел все медицинские осмотры. Вскоре он пройдет трехмесячную подготовку к полету в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звёздном городке.
"Мне так любопытно узнать, как живется в космосе? Так что я планирую выяснить это самостоятельно и поделиться со всем миром на своем ютуб-канале", — поделился японец.
Полет продлится 12 дней, командиром экипажа назначен космонавт Александр Мисуркин.
Стоит отметить, что Маэдзава — не первый космический турист в мире. Первую подобную поездку совершил в 2001-м американский бизнесмен Деннис Тито, а в 2009-м на МКС слетал основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте.
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