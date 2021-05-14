https://uz.sputniknews.ru/20210514/kosmicheskaya-putyovka-yaponskiy-milliarder-sletaet-na-mks-kak-turist-18723558.html

"Космическая" путёвка: японский миллиардер слетает на МКС как турист

"Космическая" путёвка: японский миллиардер слетает на МКС как турист

"Космический турист" — это не название фантастического фильма, а новая реальность. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-14T10:00+0500

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в мире

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Японский предприниматель Юсаку Маэдзава поучаствует в необычном эксперименте — он отправится на Международную космическую станцию (МКС).Причем не как космонавт, а как турист. Доставит миллиардера российский корабль "Союз МС-20". Полет будет совершен с космодрома Байконур 8 декабря этого года.Разумеется, слетать посмотреть на космос — удовольствие не бесплатное. Сообщается, что Маэдзава купил место на корабле не только себе, но и своему помощнику Йозо Хирано.Миллиардер настроен решительно: мужчина уже прошел все медицинские осмотры. Вскоре он пройдет трехмесячную подготовку к полету в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звёздном городке.Полет продлится 12 дней, командиром экипажа назначен космонавт Александр Мисуркин.Стоит отметить, что Маэдзава — не первый космический турист в мире. Первую подобную поездку совершил в 2001-м американский бизнесмен Деннис Тито, а в 2009-м на МКС слетал основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте.

https://uz.sputniknews.ru/20210303/Milliarder-iz-Yaponii-ischet-zhelayuschikh-besplatno-sletat-k-Lune--usloviya-konkursa-16117945.html

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полет, мкс, космос, миллиардер, япония