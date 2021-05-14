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https://uz.sputniknews.ru/20210514/mirziyoev-i-raxmon-provedut-sammit-18732055.html
Мирзиёев и Рахмон проведут саммит
Мирзиёев и Рахмон проведут саммит
Когда пройдет мероприятие и в каком формате (очно или онлайн) — пока не уточняется. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T15:30+0500
2021-05-14T15:45+0500
эмомали рахмон
политика
кохир расулзода
шавкат мирзиёев
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон проведут саммит, следует из сообщения пресс-службы узбекского лидера.По данным пресс-службы, Шавкат Мирзиёев в пятницу принял премьера Таджикистана Кохира Расулзода, прибывшего в Ташкент для участия в восьмом заседании межправсовета по торгово-экономическому сотрудничеству. Когда пройдет мероприятие и в каком формате (очно или онлайн) — пока не уточняется.Премьер передал Мирзиёеву "искренние приветствия и наилучшие пожелания" от Эмомали Рахмона, рассказали в пресс-службе. Стороны обсудили реализацию перспективных проектов в области торговли, машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, туризма, здравоохранения и других, условились продолжить активные контакты на уровне регионов и бизнеса, программы культурно-гуманитарного обмена.Напомним, Мирзиёев и Рахмон не встречались очно с 24 июня 2020 года. Тогда лидеры двух стран посетили торжественный парад в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом в Москве.
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эмомали рахмон, кохир расулзода, шавкат мирзиёев, таджикистан

Мирзиёев и Рахмон проведут саммит

15:30 14.05.2021 (обновлено: 15:45 14.05.2021)
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© Пресс-служба президента ТаджикистанаМирзиёев и Рахмон провели переговоры в Душанбе
Мирзиёев и Рахмон провели переговоры в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Пресс-служба президента Таджикистана
Когда пройдет мероприятие и в каком формате (очно или онлайн) — пока не уточняется.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон проведут саммит, следует из сообщения пресс-службы узбекского лидера.
По данным пресс-службы, Шавкат Мирзиёев в пятницу принял премьера Таджикистана Кохира Расулзода, прибывшего в Ташкент для участия в восьмом заседании межправсовета по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Кохир Расулзода подчеркнул, что приложит все усилия для совместной всесторонней подготовки предстоящего саммита лидеров Таджикистана и Узбекистана <...>", — говорится в публикации.
Когда пройдет мероприятие и в каком формате (очно или онлайн) — пока не уточняется.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода
© Пресс-служба президента Узбекистана
Премьер передал Мирзиёеву "искренние приветствия и наилучшие пожелания" от Эмомали Рахмона, рассказали в пресс-службе.
Стороны обсудили реализацию перспективных проектов в области торговли, машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, туризма, здравоохранения и других, условились продолжить активные контакты на уровне регионов и бизнеса, программы культурно-гуманитарного обмена.
Напомним, Мирзиёев и Рахмон не встречались очно с 24 июня 2020 года. Тогда лидеры двух стран посетили торжественный парад в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом в Москве.
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк24 июня 2020 года. Президенты Узбекистана и Таджикистана — Шавкат Мирзиёев (справа) и Эмомали Рахмон — во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.
24 июня 2020 года. Президенты Узбекистана и Таджикистана — Шавкат Мирзиёев (справа) и Эмомали Рахмон — во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
24 июня 2020 года. Президенты Узбекистана и Таджикистана — Шавкат Мирзиёев (справа) и Эмомали Рахмон — во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.
© Фотохост-агентство
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