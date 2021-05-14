https://uz.sputniknews.ru/20210514/mirziyoev-i-raxmon-provedut-sammit-18732055.html

Мирзиёев и Рахмон проведут саммит

Мирзиёев и Рахмон проведут саммит

Когда пройдет мероприятие и в каком формате (очно или онлайн) — пока не уточняется. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

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эмомали рахмон

политика

кохир расулзода

шавкат мирзиёев

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон проведут саммит, следует из сообщения пресс-службы узбекского лидера.По данным пресс-службы, Шавкат Мирзиёев в пятницу принял премьера Таджикистана Кохира Расулзода, прибывшего в Ташкент для участия в восьмом заседании межправсовета по торгово-экономическому сотрудничеству. Когда пройдет мероприятие и в каком формате (очно или онлайн) — пока не уточняется.Премьер передал Мирзиёеву "искренние приветствия и наилучшие пожелания" от Эмомали Рахмона, рассказали в пресс-службе. Стороны обсудили реализацию перспективных проектов в области торговли, машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, туризма, здравоохранения и других, условились продолжить активные контакты на уровне регионов и бизнеса, программы культурно-гуманитарного обмена.Напомним, Мирзиёев и Рахмон не встречались очно с 24 июня 2020 года. Тогда лидеры двух стран посетили торжественный парад в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом в Москве.

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эмомали рахмон, кохир расулзода, шавкат мирзиёев, таджикистан