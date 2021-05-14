https://uz.sputniknews.ru/20210514/moshennik-vydal-sebya-za-sotrudnika-natsgvardii-i-obmanul-grajdanina-na-dengi-18739133.html

Мошенник выдал себя за сотрудника Нацгвардии и обманул гражданина на деньги

Мошенник выдал себя за сотрудника Нацгвардии и обманул гражданина на деньги

Представившись сотрудником Нацгвардии, мошенник хотел получить 200 тысяч сумов от одного из местных жителей. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан

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происшествия

нацгвардия

вымогательство

задержание

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Бухарской области лжесотрудник Нацгвардии вымогал у нарушителя порядка 200 тысяч сумов. В обмен обещал не составлять протокол и не привлекать гражданина к ответственности, сообщает УзА.В итоге житель района согласился на сделку, однако успел предупредить о ней и правоохранительные органы. Встреча состоялась и лжесотрудник был задержан с поличным настоящими сотрудниками Нацгвардии Бухарской области. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса.

https://uz.sputniknews.ru/20210306/Lzhesotrudnik-SGB-vymogal-vzyatku-za-trudoustroystvo-na-sluzhbu-16143268.html

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нацгвардия, вымогательство, задержание