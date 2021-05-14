Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210514/moshennik-vydal-sebya-za-sotrudnika-natsgvardii-i-obmanul-grajdanina-na-dengi-18739133.html
Мошенник выдал себя за сотрудника Нацгвардии и обманул гражданина на деньги
Мошенник выдал себя за сотрудника Нацгвардии и обманул гражданина на деньги
Представившись сотрудником Нацгвардии, мошенник хотел получить 200 тысяч сумов от одного из местных жителей. 14.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-14T20:12+0500
2021-05-14T20:12+0500
происшествия
нацгвардия
вымогательство
задержание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1417/75/14177569_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42894f4ddf1101ad677df78d82814088.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Бухарской области лжесотрудник Нацгвардии вымогал у нарушителя порядка 200 тысяч сумов. В обмен обещал не составлять протокол и не привлекать гражданина к ответственности, сообщает УзА.В итоге житель района согласился на сделку, однако успел предупредить о ней и правоохранительные органы. Встреча состоялась и лжесотрудник был задержан с поличным настоящими сотрудниками Нацгвардии Бухарской области. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса.
https://uz.sputniknews.ru/20210306/Lzhesotrudnik-SGB-vymogal-vzyatku-za-trudoustroystvo-na-sluzhbu-16143268.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1417/75/14177569_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_8ccae79d654fe0005f55fb9d132fbcf0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
нацгвардия, вымогательство, задержание

Мошенник выдал себя за сотрудника Нацгвардии и обманул гражданина на деньги

20:12 14.05.2021
958
© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Представившись сотрудником Нацгвардии, мошенник хотел получить 200 тысяч сумов от одного из местных жителей.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. В Бухарской области лжесотрудник Нацгвардии вымогал у нарушителя порядка 200 тысяч сумов. В обмен обещал не составлять протокол и не привлекать гражданина к ответственности, сообщает УзА.
В итоге житель района согласился на сделку, однако успел предупредить о ней и правоохранительные органы. Встреча состоялась и лжесотрудник был задержан с поличным настоящими сотрудниками Нацгвардии Бухарской области.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса.
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2021
Общество
Лжесотрудник СГБ вымогал взятку за трудоустройство на службу
6 марта, 10:36
361
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:01"Пешеходный рейд": в Ташкенте за 10 дней оштрафовали более 4,5 тыс. человек
20:12Мошенник выдал себя за сотрудника Нацгвардии и обманул гражданина на деньги
20:07В Джизаке стартовал чемпионат Узбекистана по шоссейному велоспорту
19:50В условиях ЧС: тренировка узбекистанцев на учениях спасателей СНГ в Подмосковье
19:29“Узбекнефтегаз” сообщил о крупных хищениях газа в Газли. Чем это грозит потребителю?
19:21В Иране приступили к производству собственной вакцины COV-Iran Barekat
18:58Почти 30 тысяч столичных школьников в этом году станут выпускниками
18:44ЦИК РФ поможет организовать голосование на выборах президента Узбекистана
18:12"Вы не одни. Мы поддержим": Мирзиёев навестил маленьких пациентов Центра гематологии
18:10В Нурафшане открылся новый автовокзал — видео
18:03Узбекистан и Казахстан определились с проектом договора о демаркации госграницы
17:28В Госкомитете по автомобильным дорогам сразу три новых зама
16:59Рядом с Землей пролетел астероид крупнее пирамиды Хеопса — мы в опасности?
16:45В Нидерландах нашли адреса трех узбекских солдат, убитых в Амерсфорте
16:41Приятное с полезным: яркие моменты молодежного фестиваля в Чирчике
16:09В России прошел чемпионат по скоростному копанию могил — видео
16:09Узбекистан — Россия: дружба, проверенная временем
15:56В Ташкенте открылась выставка современных художников "Вакф"
15:41Экологи разобрались с цветной водой в самаркандских каналах
15:40Об Александре Файнберге снимут документальное кино